Daniel Cormier, Khabib ve McGregor arasındaki husumetin sırrını açıkladı

·3·Spor
Daniel Cormier, Khabib ve McGregor arasındaki husumetin sırrını açıkladı

UFC'nin eski şampiyonu ve şu anda spor analisti olan Daniel Cormier, Rus Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor arasındaki efsanevi husumete değinerek Khabib'in rakibini neden asla affedemeyeceğini açıkladı.

Cormier'e göre bu affetmezliğin nedenleri, Dağıstanlı dövüşçülerin inancına ve aile değerlerine dayanıyor.

“Amerikalılar farklı düşünür, onlar geri adım atmaz”

Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov ve ekibiyle uzun yıllar birlikte antrenman yaptığı için onların iç dünyasını ve zihniyetini çok iyi bildiğini belirtti:

“Kardeşlerimi, Khabib'in ekibindekileri çok iyi tanıyorum. Dinlerine, inançlarına ve ailelerine ne kadar bağlı olduklarını biliyorum. Bu nedenle McGregor'un yaptıklarını yaparsanız (aileye ve dine dil uzatırsanız), artık geri dönüş yoktur”, — dedi Cormier.

Jon Jones ile kıyaslama ve kültürel farklılık

Cormier bu durumu, eski ezeli rakibi Jon Jones ile arasındaki gergin ilişkiye benzetti, ancak zihniyet farkını özellikle vurguladı:

“Khabib, Conor'a karşı benim Jon Jones'a davrandığım kadar kayıtsız veya sakin olamaz. Khabib ve ekibindeki diğer dövüşçüler Conor'un boynunu kırmak istiyor. Durum benimle Jones arasındaki ilişkiye benziyor gibi görünebilir, ancak fark şu: Biz Amerikalıyız. Amerikalılar bu tür meselelerde tamamen farklı düşünür”, — diye ekledi eski şampiyon.

Hatırlanacağı üzere Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasındaki karşılaşma Ekim 2018'de gerçekleşmiş ve Khabib dördüncü rauntta boğma tekniğiyle galip gelmişti. Maç öncesinde ve sonrasında iki dövüşçü ile ekipleri arasında yaşanan gerilim, MMA tarihinin en büyük husumetlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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