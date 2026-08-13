Virgin Galactic yeni Delta uzay uçağının uzay uçuşunu 2027’ye erteledi

·6·Teknoloji
Virgin Galactic yeni Delta uzay uçağının uzay uçuşunu 2027’ye erteledi

Özel uzay turizmi alanında lider olan Virgin Galactic, yeni nesil Delta yörünge altı uzay aracının testlerini ve ilk ticari uçuşunu erteledi. ixbt.com’un haberine göre, testlerin önümüzdeki aylarda başlatılması ve turizm görevinin 2026’nın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak tarih artık Şubat 2027’den önce olmayacak şekilde ertelendi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Şirketin CEO’su Michael Colglazier’in açıklamasına göre uçuş takvimindeki değişikliğe montaj sürecindeki teknik zorluklar neden oldu. Uzmanlar montaj aşamasında yüzlerce küçük ancak önemli kusurla karşılaştı. Bazı durumlarda parçaların ölçülerinin gerekli parametrelerden yalnızca birkaç binde bir inç farklı olduğu belirlendi.

Teknik sorunlar ve ek kontroller

Tespit edilen tüm kusurların giderilmesi ve uzay aracının hazırlık durumunun kapsamlı biçimde kontrol edilmesi için mühendislerin ek zamana ihtiyacı olacak. Buna rağmen planlanan yer testlerinin bu yılın Ağustos ayı sonunda başlaması öngörülüyor. Bu temkinli yaklaşım, gelecekteki uçuşların güvenliğini sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaşanan gecikmelere rağmen Virgin Galactic, gelecekteki turistik uçuşlar için bilet satışını sürdürüyor. Bu yılın Mart ayından bu yana, tanesi 750 bin ABD doları olan 50’den fazla bilet satıldı. Böylece toplam rezervasyon tutarı 50 milyon doları aştı; bu da uzay seyahatlerine olan ilginin yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

İkinci uzay aracı ve gelecek planları

Şirket, ana çalışmaların yanı sıra şu anda ikinci bir uzay aracı da inşa ediyor. Bu ikinci aracın 2027’nin ikinci çeyreğinde ticari uçuşlarda kullanılması planlanıyor. Virgin Galactic, aynı çeyreğin sonuna kadar ayda 10 uçuşa kadar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Yeni tip uzay aracının henüz resmi bir adı bulunmuyor. Bu nedenle şirket kamuoyunda bir oylama düzenliyor. İlgililere Horizon, Explorer, Ascend veya Apeiron olmak üzere dört isim seçeneğinden birini tercih etmeleri teklif ediliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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