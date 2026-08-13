Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattı

·7·Spor
Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattı

İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Phil Foden, Manchester City ile 2030 yılına kadar geçerli yeni, uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu durum, kulübün altyapısından yetişen oyuncusuna duyduğu büyük güveni ve geleceğine verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor. Bu haber Goal.com haberine göre.

Goal.com'a verdiği özel röportajda tanınmış eski futbolcu Colin Hendry, Manchester City yönetiminin bu hamlesini değerlendirdi. Hendry, kulübün değerli varlığını finansal risklerden ve transfer piyasasındaki belirsizliklerden koruduğunu vurguladı. Ona göre son iki sezon futbolcu için pek başarılı geçmemiş olsa da yeni sözleşme, transfer değerinin yüksek seviyede tutulmasına yardımcı olacak.

Yeni teknik direktör yönetimindeki beklentiler

Manchester City altyapısından yetiştiğinden bu yana 369 maça çıkan Phil Foden, kariyeri boyunca İngiltere Premier Ligi'ni altı kez kazandı. Başarılı kupa koleksiyonunda FA Cup, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleri de bulunuyor.

Şu anda 26 yaşında olan futbolcu, en üst seviyedeki yeteneklerini sergilediğinde maçların kaderini tamamen değiştirebiliyor. Ancak son iki sezondaki durgunluk nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımının kadrosunda yer alamadı.

Gelecek hedefleri ve takımdaki değişiklikler

Pep Guardiola'nın ayrılması ve eski yardımcısı Enzo Maresca'nın takımın başına teknik direktör olarak atanması, Foden için kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Futbolcu da bu değişiklikleri olumlu karşıladığını ve takımdaki kilit rolünü yeniden kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Colin Hendry'nin vurguladığı üzere, İngiltere milli takımında orta saha ve 10 numara pozisyonu için rekabet oldukça güçlü. Cole Palmer gibi yeteneklerin varlığı da Foden'i etkiledi. Buna rağmen uzman isim, Phil Foden'in potansiyelini yeniden tamamen ortaya koyarak gerçek bir dünya yıldızına dönüşeceğine inanıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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