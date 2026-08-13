ABD ilk kez özel şirketlere siber saldırı düzenleme izni verdi

·1·Teknoloji
ABD ilk kez özel şirketlere siber saldırı düzenleme izni verdi

ABD hükümeti, uluslararası suç grupları ve hackerlarla mücadele etmek amacıyla özel bir incelemeden geçen özel şirketlere saldırgan siber operasyonlar düzenleme izni veren tarihi bir karar aldı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan yeni Başkanlık memorandumuna göre bu adım, federal kurumların siber suçlarla mücadelede özel sektörün yenilikçi imkânlarından yararlanmasını sağlayacak. TechCrunch.com haber veriyor.

Belgeye göre programa katılan özel şirketler, suçlulara ait verileri veya sistemleri yok etmeyi amaçlayan yıkıcı saldırılar düzenleyebilecek ve casus yazılımlar kullanarak istihbarat toplayabilecek. Bu önlemler, federal hükümeti şantaj, mali dolandırıcılık ve federal düzeydeki fidye yazılımı saldırılarına karşı korumayı amaçlıyor.

Politikada köklü dönüşüm ve mevzuat

ixbt.com ve diğer kaynakların aktardığı bilgilere göre bu siyasi değişiklik, ABD federal bilgisayar korsanlığı mevzuatında köklü bir dönüşüm anlamına geliyor. Daha önce yürürlükte olan kurallar, özel şirketlerin mahkeme izni olmadan herhangi bir siber saldırı veya korsanlık operasyonu düzenlemesini kesinlikle yasaklıyordu.

Önceki yönetimler döneminde de özel sektör yalnızca gelen siber saldırılara karşı savunma yapabiliyor, karşılık olarak saldırı düzenleme hakkına sahip olamıyordu. Ancak yeni memorandum bu yaklaşımı değiştirerek devlet ve özel sektör iş birliğinde tamamen yeni bir alan açıyor.

Güvenlik önlemleri ve koşullar

Program henüz başlangıç aşamasında ve nasıl işleyeceği, önümüzdeki iki ay içinde hazırlanacak özel yönergelerle belirlenecek. Hükümet, küçük ölçekli uzman şirketleri de programa dâhil etmeyi planlıyor; çünkü bu şirketler dar kapsamlı operasyonları yürütmede daha etkili olabilir.

Katılmak isteyen her şirket, ihlal tespit edilmesi hâlinde müsadere edilecek 1 milyon dolar tutarındaki depozitoyu bir escrow hesabına yatırmak zorunda. Ayrıca her operasyon, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin onayıyla ve federal hükümetin sıkı denetimi altında gerçekleştirilmeli.

Beklenen zorluklar

Memoranduma göre özel şirketlerin eylemlerinin ABD topraklarındaki sistemleri veya vatandaşları hedef almaması garanti altına alınmalı. Bununla birlikte programa katılan şirketler, elektrik şebekeleri ve su tedariki gibi kritik altyapılara yönelik beklenen saldırılar hakkında hükümeti derhâl uyarmak zorunda.

Uzmanlar ve eleştirmenler, özel şirketlerin hükümet düzeyindeki korsanlık faaliyetlerine dâhil olmasının gelecekte ciddi hukuki sorunlara ve tartışmalara yol açmasından endişe ediyor. Buna rağmen Beyaz Saray, siber güvenliği sağlamak için bu yenilikçi yaklaşımın gerekli olduğunu vurguluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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