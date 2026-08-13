Xiaomi Yeni Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonunu Hazırlıyor

Esnek ekranlı cihaz segmenti dünya pazarında hızla gelişirken Xiaomi, yeni türde yenilikçi bir cihaz üzerinde çalışıyor. İnternette, markanın ilk geniş formatlı katlanabilir akıllı telefonunun ön paneline ait görüntüler ortaya çıktı. Cihaz, pazar liderleri Huawei ve Samsung'un ürünlerine rakip olmak üzere tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni Format ve Temel Teknik Özellikler

ixbt.com'un haberine göre yeni Xiaomi akıllı telefonu, Huawei ve Samsung'un tablet-akıllı telefon modellerine yakın yeni bir form faktörüne sahip olacak. İlk bilgilere göre cihazın iç ekranı yaklaşık 4:3 en-boy oranında üretilecek. Uzmanlar, bu oranın metinlerle çalışırken, internette gezinirken ve multimedya içeriği tüketirken kolaylık sağladığını belirtiyor.

Paylaşılan görüntülerden anlaşıldığı üzere, açık durumdaki ekranın köşegeni yaklaşık 7,6 inç olacak. Bu değer, cihazı kompakt tablet sınıfına taşıyor. Ayrıca iç ekranın sağ üst köşesinde ön kamera için özel bir delik bulunduğu görülüyor.

Rakiplerinden Farklı Özellikler

Tasarım konusunda Xiaomi mühendisleri özgün çözümler tercih etmiş. Cihazın köşeleri, ana rakibi Huawei'nin çözümüne benzese de Xiaomi ekran köşelerini belirgin biçimde daha fazla yuvarlamayı seçmiş. Ekran görüntülerinde yuvarlatma yarıçaplarının oldukça büyük olduğu açıkça görülebiliyor.

Xiaomi şu anda bu gelecek vadeden akıllı telefonun resmi teknik özelliklerini ve piyasaya çıkış tarihini gizli tutuyor. Buna rağmen internete sızan bilgiler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve gelecekte katlanabilir ekranlı telefon pazarının daha da rekabetçi hale geleceğine işaret ediyor.