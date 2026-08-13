NVIDIA yapay zekâ veri merkezleri için 500 milyar dolarlık plan hazırladı

Dünya pazarında lider konumda bulunan NVIDIA, yapay zekâ veri merkezleri kurmak için 500 milyar dolara kadar fon toplamayı amaçlayan iddialı ve riskli bir plan açıkladı. Bu girişim, yalnızca mali ölçeğinin büyüklüğüyle değil, aynı zamanda eskimekte olan grafik çipleri için ikincil bir pazar oluşturmayı hedeflemesiyle de modern teknoloji piyasasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR gibi büyük finans kuruluşları bu dev projeye yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Milyonlarca dolarlık sözleşmelerin ardındaki en dikkat çekici gelişme ise NVIDIA'nın, çipleri teminat olarak kullanıldığında değerlerini koruyacaklarını kendi kaynaklarıyla garanti etmeyi kabul etmesi oldu.

Finansal riskler ve piyasa tepkisi

Piyasa analistlerine göre şirketin bu hamlesi aynı anda hem akıllı hem de tehlikeli bir strateji. Tahvil piyasasında bir miktar endişe bile hissedildi. Bunun ardından NVIDIA CEO'su Jensen Huang, sosyal medyada ve bir iş kanalında açıklamalarda bulunarak şirketin risklerinin nasıl sınırlandırılacağını ayrıntılı biçimde anlattı.

Plana göre, veri merkezi sahibi krediyi ödeyemez ve alacaklı çipleri satmak zorunda kalırsa, ancak çiplerin fiyatı beklenenden düşük olursa NVIDIA farkın %25'ine kadarını karşılamayı üstlenecek. Bu durum, finans dünyasında talep azaldıkça yükümlülüklerin arttığı ters yönlü bir risk yaratabilir.

Girişimler ve ikincil pazarın geleceği

Bu finansal manevraların ardında, girişimler ve büyük şirketler için büyük önem taşıyan başka bir unsur daha bulunuyor. Jensen Huang, eskimekte olan NVIDIA ekipmanlarına yönelik talebi istikrarlı tutmak için kullanılmış AI donanımı ekosisteminin gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bloomberg'in hesaplamalarına göre şirket, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen yapay zekâ laboratuvarları ile CoreWeave, Nebius, Firmus ve Lambda gibi bulut hizmeti sağlayıcılarını desteklemek için milyarlarca dolar yönlendiriyor. Ancak uzmanların bunu geçmişteki bazı tartışmalı şemalarla karşılaştırdığı da bir sır değil.

Buna rağmen Jensen Huang, bu girişimin geçmişteki örneklerden farklı olduğunu vurguladı. Şirket, müşterilerine doğrudan borç vermek yerine bağımsız kurumsal sermayeyi AI altyapısı pazarına taşıyor. Bu da risklerin büyük bölümünü finansal ortaklara yüklerken gelecekte çiplerin değerinin bir kısmını koruma imkânı sunuyor.