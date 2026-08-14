Çin'de dünyanın ilk tamamen otomatik kahve dükkânı açılıyor

·7·Teknoloji
Çin'de dünyanın ilk tamamen otomatik kahve dükkânı açılıyor

Pekin'deki Galaxy SOHO alışveriş kompleksinde 16 Ağustos'ta dünyanın ilk tamamen otomatik ve 7/24 çalışan robotik kahve dükkânı faaliyete başlayacak. ixbt.com'a göre bu proje, büyük JD.com şirketine ait 7FRESH Coffee markası tarafından hayata geçiriliyor. Söz konusu kahve dükkânı, insan faktörünü tamamen ortadan kaldırması ve tüm süreçlerin yapay zekâ ile mekanik sistemler aracılığıyla yönetilmesi sayesinde dünya çapında dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tamamen otomatik süreç ve müşterilere sunulan kolaylıklar

Yeni otomatik işletmede hiç çalışan bulunmayacak. Kahve dükkânındaki tüm işlemler; malzemelerin öğütülmesi, içeceklerin hazırlanması, paketlenmesi ve müşteriye teslim edilmesi de dâhil olmak üzere tamamen robotlara bırakılacak. Bu nedenle ziyaretçiler uzun kuyruklarda beklemek veya çalışanlarla iletişim kurmak için zaman harcamayacak.

Sipariş verme süreci de dijital teknolojiler temelinde düzenlendi. Müşteriler, JD.com uygulaması veya 7FRESH'in özel mini programı üzerinden istedikleri içeceği seçebilecek. Hazırlanan sipariş, özel otomatik self servis teslim alma kabininden alınabilecek. Ayrıca işletmeye kurulan büyük ekran sayesinde müşteriler, içeceğin hazırlanma sürecini gerçek zamanlı olarak izleyebilecek.

Kişisel ayarlar ve geniş ürün yelpazesi

Proje geliştiricileri, içecekleri her müşterinin kişisel zevkine göre uyarlamaya özel önem verdi. Kullanıcılar kahve yoğunluğunu, tatlılık seviyesini ve meyve suyu miktarını %1 ile %100 arasında değiştirebilecek. Örneğin Amerikan kahvesinin yoğunluğu %40'a, meyveli çayın tatlılığı ise %70'e ayarlanabilecek.

Tüketiciler, oluşturdukları benzersiz tariflere özel adlar vererek bunları diğer kullanıcılarla da paylaşabilecek. Kahve dükkânının menüsünde çeşitli kahve türleri, gazlı içecekler, yaprak çaylar ve probiyotik meyve suları yer alıyor.

Gelecek planları ve açılış töreni

7FRESH gelecekte yapay zekâ önerilerini uygulamaya almayı planlıyor. Bu özellik, kullanıcının günlük programını ve fiziksel durumunu dikkate alarak kafein tüketimini en uygun şekilde belirleyecek. Şirket, açılış gününde 24 saatlik canlı yayın düzenleyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Ayrıca ilk ziyaretçilere robotlar tarafından hazırlanan ücretsiz kahve ikram edileceği vad ediliyor.

RobotlarKahve DükkânıÇinYapay ZekâJD.com
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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