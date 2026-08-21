Martin Keown, Max Dowman’ın Arsenal A takımındaki yerini değerlendirdi

Arsenal efsanesi Martin Keown’a göre kulübün genç yeteneği Max Dowman, gelişim sürecinde beklenenden çok daha hızlı ilerliyor ve Mikel Arteta yönetimindeki A takımda önemli bir sezon geçirmeye hazır. Geçen sezon şampiyonluk yarışının kritik bölümünde tarihe geçen 16 yaşındaki futbolcunun bu yıl da takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Bu haberi GOAL.com aktardı. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Ofansif orta saha olarak görev yapan genç futbolcu, A takım formasıyla ilk maçına henüz 15 yaşındayken çıkmıştı. Ardından İngiltere Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olarak adını lig rekorları arasına yazdırdı. Geçen sezon dramatik maçlardan birinde Everton’a karşı gol atarak takımına galibiyeti getirmesi, ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Genç yeteneğin hızlı yükselişi

Tüm kulvarlarda 13 maça çıkan ve etkileyici bir sezon öncesi dönemi geçiren Dowman, Mikel Arteta’nın yeni sezon planlarında sağlam bir yer edindi. Martin Keown, TNT Sports’a verdiği röportajda futbolcunun bu denli hızlı gelişiminin tüm tahminlerin önünde ilerlediğini vurguladı ve uzman olarak onun oyunundan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

“Henüz 16 yaşında ve bu gerçekten inanılmaz bir hikâye. Şimdiden belirlenen programın önünde ilerliyor. Bu sezon onun için gerçek bir dönüm noktası olabilir,” diyor Arsenal’in eski stoperi Keown.

Şampiyonluk statüsü ve baskı

Arsenal’in 22 yıllık şampiyonlukson vermesi, eleştirmenlerin kulübün kritik anlardaki performansına yönelik şüphelerini tamamen ortadan kaldırdı. Martin Keown’a göre mevcut şampiyon unvanını korumak, rakipleri onları mağlup etmek için her şeyi yapsa da takıma ekstra bir psikolojik üstünlük ve güven sağlayacak.

Takımın karşılaşacağı baskılar hakkında konuşan eski futbolcu, oyuncuların artık statülerinin tadını çıkararak sahaya daha büyük bir güvenle çıkacağını belirtti. Ayrıca gereksiz endişelere kapılmadan yalnızca maçlara odaklanmaları gerektiğini ekledi.