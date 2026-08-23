Manchester City - Bournemouth: Khusanov ilk 11'de

Manchester Citybugün Premier League'de Bournemouth'u konuk ediyor. Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18:00'de başlayacak. Her iki takım da 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Abdukodir Khusanov ev sahibinin ilk 11'inde yer alırken, Erling Haaland hücumun merkezinde görev yapacak. Yedek kulübesinde Omar Marmoush, Rayan Cherki ve Jack Grealish bulunuyor. Takımları Enzo Maresca ve M. Rose sahaya çıkaracak.

Khusanov yine ilk dakikalardan itibaren sahada

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, savunmanın sağ kanadını Abdukodir Khusanov'a emanet etti. Merkezde Ruben Dias ve M. Guehi, sol kanatta ise Josko Gvardiol görev yapacak.

Hem Manchester City hem de Bournemouth maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlıyor.

Manchester City'ninilk 11'i:

• Donnarumma

• Abdukodir Khusanov

• Ruben Dias

• M. Guehi

• Josko Gvardiol

• E. Anderson

• N. O'Reilly

• Antoine Semenyo

• Phil Foden

• Rico Lewis

• Erling Haaland

Haaland ileride, Foden arkasında

Ev sahibinin hücum merkezinde Erling Haaland yer alıyor. Onun arkasında Phil Foden görev yapacak. Kanatlarda ise Antoine Semenyo ve Rico Lewis başlıyor.

Manchester City yedekleri:

• Omar Marmoush

• Mateo Kovacic

• Rayan Cherki

• Nico Gonzalez

• Jack Grealish

• Rayan Ait-Nouri

• Vitor Reis

• Matheus Nunes

• Gerónimo Rulli

Bournemouth Evanilson'a güveniyor

Konuk ekip de 4-2-3-1 sistemiyle sahada olacak. Evanilson tek santrafor olarak görev yapacak. Onun arkasında J. Kluivert, kanatlarda ise M. Tavernier ve R. S. Rocha yer alıyor.

Bournemouth'un ilk 11'i:

• D. Petrovic

• A. Truffert

• D. Hill

• A. Silva

• A. Smith

• A. Scott

• L. Cook

• M. Tavernier

• J. Kluivert

• R. S. Rocha

• Evanilson

Yedeklerde David Brooks, Ben Doak, Tyler Adams, Bafodé Diakité, Juanlu Sánchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Álvaro Rodríguez ve Will Dennis bulunuyor.

Başlama vuruşuna sayılı dakikalar kaldı

Karşılaşma Etihad Stadyumu'nda 18:00'de başlayacak. Futbolseverlerin gözü Abdukodir Khusanov'un performansında olacak.

Sizce Khusanov bugünkü maçta nasıl bir performans sergiler? Yorumlarınızı paylaşın ve kadroları futbolseverlerle tartışın.