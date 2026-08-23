Maresca, Bournemouth maçında Abdukodir Khusanov'a güvendi

·59·Spor
Maresca, Bournemouth maçında Abdukodir Khusanov'a güvendi

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İlk hafta kapsamında Manchester Citykendi sahasında Bournemouth'u ağırlıyor.

Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri cevabını buldu: Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov Manchester City'nin ilk 11'inde sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Enzo Maresca ilk 11'ini açıkladı. Khusanov'un merkez savunmada Ruben Dias ile birlikte görev yapması bekleniyor.

Manchester City'nin ilk 11'i:

  • Kaleci: Gianluigi Donnarumma

  • Savunma: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol

  • Orta Saha: Rico Lewis, Elliot Anderson, Nico O'Reilly

  • Forvet: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland

Özbek futbolcunun İngiltere'nin dev kulübünde ilk 11'de başlaması, Özbek futbol tarihi için önemli bir olay olarak değerlendiriliyor.

Maç bilgileri:

  • Hafta: İngiltere Premier Ligi, 1. Hafta

  • Rakipler: Manchester City – Bournemouth

  • Zaman: Taşkent saatiyle 18:00

  • Yer: Etihad Stadyumu, Manchester

  • Yayın: LiveResult portalında canlı metin anlatımı yapılacaktır.

Khusanov için yeni sezondaki ilk büyük sınav

Abdukodir Khusanov'un ilk 11'de yer alması, Özbek futbolseverlerin maça olan ilgisini daha da artırdı.

Merkez savunmada Dias ile birlikte görev yaparak Bournemouth ataklarına karşı koyması gerekecek. Bu, Khusanov için sezonun ilk Premier Lig maçında kendini göstermek adına önemli bir fırsat.

Manchester City ise Arsenal karşısındaki 0-3'lük mağlubiyetin ardından ligdeki ilk üç puanını almayı hedefliyor.

En önemli soru: Khusanov kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacak mı?

Maresca, Khusanov'u ilk haftadan ilk 11'e koydu. Şimdi sıra futbolcuda.

Özbek savunmacı, Etihad'daki sezonun ilk Premier Lig maçında güven veren bir oyun sergilerse, bu onun takımdaki yeri için önemli bir adım olabilir.

Tüm gözler Etihad'daki yeni sezon başlangıcına ve elbette Abdukodir Khusanov'un performansına çevrilecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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