Tarihi Sıçrama: Husanov'un Reytinginin Rekor Düzeyde Artması Bekleniyor

Abdukodir Husanov'un Manchester Citybünyesindeki hızlı gelişimi sanal sahaya da yansıyabilir. Özbekistan Milli Takımı ve İngiliz kulübünün savunma oyuncusu, EA SPORTS FC 27 futbol simülasyonunun yeni sürümünde reytingi en çok artması beklenen futbolculardan biri olarak kaydedildi.

FC Tools Hub uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, 22 yaşındaki savunmacının yeni oyundaki genel reytinginin 82 puan olması bekleniyor.

Bu rakam doğrulanırsa, Husanov'un reytingi bir yıl içinde 5 puan artmış olacak.

Ancak Özbek futbolseverler için en ilginç nokta sadece reytingdeki artış değil.

1. Husanov 82 puanlık bir futbolcuya dönüşebilir

Tahmini reytinglere göre Abdukodir Husanov'un FC 27oyunundaki genel göstergesi 82 puana yükseltilecek.

Gösterge Bilgi Futbolcu Abdukodir Husanov Pozisyon Stoper Beklenen FC 27 reytingi 82 Önceki sürüme göre artış +5 Kulüp Manchester City Yaş 22

Eğer bu veriler resmi reytinglerde doğrulanırsa, Husanov'un sanal sahadaki değeri, son sezondaki gelişimine paralel olarak önemli ölçüde artmış olacak.

2. Husanov, Marmoush ile aynı seviyede

İlginç bir şekilde, yeni tahmini reytinglerde Özbek savunmacının Manchester City'nin Mısırlı forveti Omar Marmoush ile aynı puana sahip olması bekleniyor.

İki futbolcunun reytingi 82 puan olarak değerlendirildi.

Bu durum, Husanov'un kulüpteki konumunun ve son dönemdeki gelişiminin sanal futbol dünyasında da yüksek takdir gördüğünü gösteriyor.

3. Manchester City'de en yüksek reytinge kim sahip?

Kulüpteki en yüksek göstergenin Erling Haaland'a ait olması bekleniyor.

Norveçli forvetin reytingi 91 puan, potansiyeli ise +1 olarak değerlendirildi.

Böylece Husanov ile Haaland arasındaki reyting farkı 9 puan olacak.

Husanov için asıl odak noktası rakamın kendisi değil, bir yıl içindeki +5'lik artış.

4. Özbek savunmacının Manchester City'deki yolu

Abdukodir Husanov, Ocak 2025'te Manchester City kadrosuna katıldı.

Özbek savunmacı, Fransa'nın Lens kulübünden Manchester ekibine 40 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Bu transfer, Husanov'un Avrupa futbolundaki en önemli adımlarından biri oldu.

22 yaşındaki stoper, Manchester City'deki kariyeri boyunca iki kupa kazandı. Geçen sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

5. Husanov'un reytingi neden artabilir?

Husanov, stoper olarak sahadaki güvenilir hamleleriyle dikkat çekiyor.

Uzmanlar onu Asya futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden biri olarak değerlendiriyor.

Manchester City'deki rekabet ve üst düzey maçlar, gelişimi için önemli bir basamak oluşturuyor.

Bu nedenle FC 27'deki reytingin 77'den 82 puana yükselmesi, son dönemdeki ilerlemesiyle uyumlu bir rakam olarak görülebilir.

6. Ancak önemli bir nokta var

Husanov'un 82 puanlık reytingi şimdilik resmi olarak doğrulanmış bir bilgi değil.

FC Tools Hub uzmanlarının paylaştığı rakamlar tahmini niteliktedir. EA SPORTS tarafından nihai reytingler resmen açıklanana kadar göstergeler değişebilir.

Bu yüzden şimdilik 82 puanı Husanov'un kesin reytingi olarak kabul etmek için henüz erken.

En önemli sonuç: Sanal reyting de Husanov'daki gelişimi gösteriyor

Abdukodir Husanov'un FC 27'de 82 puan alacağı bilgisi resmen doğrulanmasa da, tahmini rakamın kendisi bile Özbek futbolcu için dikkat çekici.

Eğer reytingler bu şekilde onaylanırsa, Husanov bir yılda 5 puanlık bir artış kaydetmiş olacak.

Manchester City'de kupalar kazanan ve milli takımda Özbekistan savunmasının temel taşlarından biri haline gelen futbolcunun sanal sahadaki değerinin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

Şimdi tüm gözler EA SPORTS FC 27'nin resmi reytinglerinin açıklanmasına çevrildi. O zaman Husanov'un gerçekten 82 puanlık bir göstergeye sahip olup olmayacağı veya nihai rakamın ne olacağı belli olacak.