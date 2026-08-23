İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Manchester City kendi sahasında Bournemouth ile oldukça dramatik ve çekişmeli bir maç oynadı. Taraftarlar için sevindirici olan ise Özbek yetenekli savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov 'un maça 'City' formasıyla ilk 11'de başlaması ve takım savunmasında önemli bir görev üstlenmesiydi.

Maç uzun süre konuk ekibin üstünlüğüyle geçse de, Manchester ekibi maçın sonunda gerçek şampiyonluk karakterini ortaya koyarak zorlu bir galibiyet (2:1) elde etti.

Etihad'da soğuk duş ve 85. dakikaya kadar süren baskı

Maçın başından itibaren konuk ekip aktif savunma ve hızlı kontra atak taktiğini seçti:

Perde açılıyor: 26. dakikada Bournemouth oyuncusu Marcus Tavernier hızlı gelişen bir atağı golle sonuçlandırarak Etihad tribünlerini sessizliğe gömdü — 0:1;

Kuşatma ve geçen dakikalar: City büyük bir güçle hücuma kalktı ancak Bournemouth savunması ve kalecisi 85. dakikaya kadar tüm tehlikeli atakları savuşturmayı başardı.

Dakikalar içinde gelen geri dönüş: Guehi ve Gvardiol'dan galibiyet golleri

Maçın kaderi son 7 dakika içinde tamamen değişti:

85. dakika (1:1): Kanattan kurulan baskı sonrası stoper Marc Guehi rakip fileleri havalandırarak dengeyi sağladı;

90+2. dakika (2:1): Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Rayan Cherki'nin şık pasını Josko Gvardiol gole çevirerek Manchester City'ye 3 puanı getiren galibiyet golünü kaydetti.

Maç raporu ve kadrolar:

Manchester City— Bournemouth 2:1

Goller: Marcus Tavernier (26, 0:1), Marc Guehi (85, 1:1), Josko Gvardiol (90+2, 2:1).

Manchester City: Donnarumma, Lewis (Nunes, 57), Khusanov , Dias, Gvardiol, Anderson (Kovacic, 63), Guehi, Foden (Grealish, 82), O'Riley (Cherki, 63), Semenyo, Haaland.

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Silva, Hill, Smith, Scott, Cook (Adams, 76), Tavernier, Kluivert (Tetteh, 75), Ryan (Gannon-Douk, 89), Evanilson (Jebbison, 75).

Sarı kartlar: Evanilson (45+1), Foden (78), Silva (85).

Böylece Abdukodir Khusanov'un forma giydiği maçta Manchester City, Premier Lig'e önemli ve zorlu bir geri dönüş galibiyetiyle başladı.