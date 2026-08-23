Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi? İngiliz basını City oyuncularını analiz etti

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında son şampiyon Manchester CityEtihad'da Bournemouth'a karşı çok zorlu ve çekişmeli geçen mücadelede 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti. Maça ilk 11'de başlayan vatandaşımız Abdukodir Husanov savunmanın merkezinde önemli bir görev üstlenirken, bazı pozisyonlarda kanada da kayarak oynadı.

Manchester kulübü üzerine uzmanlaşmış ünlü İngiliz cityxtra.co.uk sitesinin uzmanları, bu geri dönüş galibiyetinin ardından tüm oyuncuların performansını bireysel olarak değerlendirdi.

Abdukodir Husanov için uzman görüşü: 6/10

İngiliz analistler, Özbek savunmacının hareketlerini şu şekilde değerlendirdi:

Güvenilirlik ve hatasızlık: Husanov savunma hattında oldukça istikrarlı ve güçlü bir oyun sergiledi. Maç boyunca hiçbir ciddi hata yapmadı;

Hatlar arası kopukluk: Uzmanlar, bunun Abdukodir'in en üst düzey maçlarından biri olmadığını, takım savunmasının orta saha hattından biraz kopuk göründüğünü belirttiler.

City'nin ilk 11 oyuncularının puanları

Site, ilk 11'deki diğer oyuncuları şu şekilde değerlendirdi:

Nico O'Reilly — 7,5/10 (Maçın Adamı): Sahadaki en aktif oyuncuydu. Hücumda rakibe büyük baskı kurdu, savunmada da faydalı işler yaptı;

Marc Guehi — 7/10: Kendisi için alışılmadık olan orta sahanın merkezinde görev yaptı. Boş kaleye golü kaçırmasına rağmen, 85. dakikada attığı kritik golle dengeyi getirdi;

Josko Gvardiol — 7/10: Bazı hatalarına rağmen, 90+2. dakikada sağ ayağıyla galibiyet golünü kaydetti;

Antoine Semenyo — 6,5/10: Sol kanatta Doku'nun yerini alarak çok sayıda çalım ve tehlikeli bindirmeler yaptı;

Gianluigi Donnarumma — 6/10: Yediği golde hatası yok, ciddi bir hata yapmadan oynadı;

Ruben Dias — 6/10: Husanov ile birlikte ortalama ve istikrarlı bir seviyede oynadı;

Phil Foden — 6/10: Güvenilmesine rağmen oyuna büyük bir etki yapamadı;

Elliot Anderson — 6/10: Aktif oynadı ancak sakatlık nedeniyle oyundan alındı;

Rico Lewis — 5,5/10: Pozisyon hataları yaptı ve yenen golde sorumlulardan biriydi;

Erling Haaland — 5,5/10: Çok çalışmasına rağmen, çok net fırsatları kaçırarak şanssız bir gün geçirdi.

Yedekler ve Cherki'nin sihri

İkinci yarıda oyunun kaderini değiştiren oyuncular: