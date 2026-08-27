Barcelona İspanyol dünya şampiyonlarını onurlandırmaktan vazgeçti

·5·Spor
Barcelona İspanyol dünya şampiyonlarını onurlandırmaktan vazgeçti

İspanyol kulübü Barcelona, kadrosundaki sekiz dünya şampiyonunu onurlandırma planından resmen vazgeçti. Bu karar, Katalonya ile İspanya merkezi hükümeti arasındaki gergin siyasi durum ve taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından alındı. Goal.com'un haberine göre kulüp, iç sahada Athletic Bilbao ile oynanacak La Liga maçı öncesinde planlanan töreni iptal etmek zorunda kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Barcelona kadrosundaki sekiz futbolcu, geçtiğimiz ay New Jersey'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. İspanya ligindeki diğer önde gelen kulüpler, kendi şampiyon oyuncularını sezonun ilk iç saha maçlarında törenle onurlandırmıştı. Ancak Katalan kulübü, ülkedeki yoğun protestolar nedeniyle bu etkinliği düzenlememe kararı aldı.

Siyasi gerilimler ve polis müdahalesi

Durumun gerginleşmesine, geçtiğimiz Pazar günü Elche karşısında 5-0'lık galibiyetle sonuçlanan maç öncesinde yaşanan olaylar neden oldu. Deplasmana giden Barcelona taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından uygulanan şiddet, taraftarların darp edilmesi ve Katalan bağımsızlığını simgeleyen Estelada bayraklarına el konulması kamuoyunda büyük tepki topladı. Bu şiddet olayları, kulüp yönetimini maç öncesi planlanan etkinlikleri acilen değiştirmeye zorladı.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanı Joan Laporta, bu değişiklikleri açıklayarak mevcut sosyo-politik ortamda böyle bir kutlama etkinliği düzenlemenin mantıksız olduğunu belirtti. Ona göre, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu da kulübün bu kararını anlayışla karşılıyor.

Joan Laporta'nın sert açıklaması

Joan Laporta, taraftarların Estelada bayrağını sergileme hakkını kararlılıkla savunarak, futbolun toplumu birleştirmesi gerektiğini, çatışma yaratmaması gerektiğini vurguladı. Ona göre bu sembol, birçok Barcelona taraftarının ve Katalan halkının dünya görüşünü yansıtmakta olup ifade özgürlüğünün bir parçasıdır.

Kulüp başkanı, polisin geçtiğimiz hafta sonundaki eylemlerini sert bir dille kınayarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Laporta, Barcelona taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğunu ve tüm olaylarla ilgili kesin adımlar atılmasını istediğini belirtti.

BarcelonaLa LigaJoan LaportaİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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