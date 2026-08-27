«Normalde bunu yapmam...»: Mourinho dünkü galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu!
İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Madrid'in Real Madrid kulübü, Santiago Bernabéu'da Real Sociedadtakımını konuk etti ve rakibini 4-1'lik skorla net ve ikna edici bir şekilde mağlup etti.
Maçın ardından Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho basın toplantısına katılarak ilk yarıdaki zorluklar, pres sistemindeki eksiklikler ve hat-trick yapan Kylian Mbappé'nin inanılmaz oyunu hakkında konuştu.
«20. dakikada mola vermek isterdik»
Mourinho, Real Sociedad'ın gösterdiği direnci ve takımının ilk yarıdaki eksikliklerini açıkça kabul etti:
«Real Sociedad çok iyi ve disiplinli bir takım, bize yeterince sorun çıkardılar. Böyle zorlu maçlarda 20. veya 25. dakikalarda mola verip, su molası bahanesiyle oyuncularla konuşma fırsatımız olmasını isterdik.
Yediğimiz golde savunmada beklenmedik bir şekilde açık verdik. Rakip büyük bir tehlike yaratmıyor gibi görünüyordu ancak onlara pres yapmak bizim için oldukça zordu», dedi Portekizli teknik adam.
«Körlemesine pres yapmadık»: İkinci yarıdaki dönüş
Teknik direktör, soyunma odasındaki taktiksel değişikliklerin ve sakinliğin galibiyetin ana faktörü olduğunu vurguladı:
Taktiksel düzeltmeler: İkinci yarıda teknik ekip gerekli değişiklikleri yaptı ve aceleci davranmadı;
Sakin hareket: «Belirli bir yön olmadan körlemesine pres yapmak durumu daha da zorlaştırırdı. Bu yüzden sakin kalmak çok önemliydi. Odaklandık ve ikinci 45 dakikayı çok ama çok yüksek bir seviyede oynadık».
Mbappé ve Madridli yıldızlara övgü
José Mourinho, normalde oyuncuları bireysel olarak övmediğini ancak Mbappé'nin oyununun her kuralın istisnası olduğunu belirtti:
«Yapmayı hiç sevmediğim ama bazen mecbur kaldığım bir alışkanlığım var; bireysel oyuncular hakkında konuşmaktan hoşlanmam. Ancak bugün Kylian Mbappé 'nin yaptıkları... Tek kelimeyle inanılmazdı!
Kadroda çok yüksek seviyede futbolcularımız olduğunu inkar edemeyiz. Çok çalıştılar ve sahada birbirlerine harika destek verdiler. İlk yarıdaki bazı hatalara rağmen taraftarlarımız da oyuncuların gösterdiği büyük emeği takdir ediyor».
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