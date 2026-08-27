«Normalde bunu yapmam...»: Mourinho dünkü galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu!

İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Madrid'in Real Madrid kulübü, Santiago Bernabéu'da Real Sociedadtakımını konuk etti ve rakibini 4-1'lik skorla net ve ikna edici bir şekilde mağlup etti.

Maçın ardından Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho basın toplantısına katılarak ilk yarıdaki zorluklar, pres sistemindeki eksiklikler ve hat-trick yapan Kylian Mbappé'nin inanılmaz oyunu hakkında konuştu.

Mourinho, Real Sociedad'ın gösterdiği direnci ve takımının ilk yarıdaki eksikliklerini açıkça kabul etti:

«Real Sociedad çok iyi ve disiplinli bir takım, bize yeterince sorun çıkardılar. Böyle zorlu maçlarda 20. veya 25. dakikalarda mola verip, su molası bahanesiyle oyuncularla konuşma fırsatımız olmasını isterdik.

Yediğimiz golde savunmada beklenmedik bir şekilde açık verdik. Rakip büyük bir tehlike yaratmıyor gibi görünüyordu ancak onlara pres yapmak bizim için oldukça zordu», dedi Portekizli teknik adam.