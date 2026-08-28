180 milyonluk transferlerden sadece o kaldı: Husanov, City'nin geleceği oldu!

Pep Guardiola'nın Etihad'dan ayrılması ve takımın yönetiminin Enzo Maresca'ya geçmesine rağmen, Manchester City’deki büyük nesil değişimi durmadı. Avrupa'nın önde gelen yayın organları, "Vatandaşlar"ın son bir buçuk yıllık transfer politikasını analiz ederken önemli bir gerçeğin altını çiziyor: Ocak 2025'teki 180 milyon sterlinlik sansasyonel harcamalardan sadece bir futbolcu takımın gerçek direği olmayı başardı; o da Abdukodir Husanov.

O kış takım, krizden çıkmak amacıyla aynı anda 5 yeteneği transfer etmişti. 1,5 yıl sonra en pahalı transferler takımdan ayrılırken, Özbek savunmacı süper kulüple 2031 yılına kadar (bir yıl uzatma opsiyonlu) yeni bir sözleşme imzaladı.

Ocak 2025'teki 180 milyon sterlinlik transferlerin akıbeti:

Omar Marmoush (Eintracht'tan 59 milyon sterlin): En pahalı forvet olarak gelen Mısırlı oyuncu, City'de kalıcı olamadı ve yakın zamanda 50 milyon sterlin zorunlu satın alma opsiyonu + 10 milyon bonus karşılığında Tottenham'a kiralandı;

Nico Gonzalez (Porto'dan 50 milyon sterlin): 26 Ağustos'ta resmen Newcastle'a satıldı;

Vitor Reis (Palmeiras'tan 29,6 milyon sterlin): Kiralıktan dönmesine rağmen ilk 11'e giremedi;

Juma Ba (Real Valladolid'den 5 milyon sterlin): Hala kiralık gönderiliyor ve geleceği belirsiz;

Abdukodir Husanov (Lens'ten 33,5 milyon sterlin): 20 yaşında Premier Lig tarihindeki ilk Özbek futbolcu olan savunmacı, ödenen her kuruşun hakkını veren tek transfer oldu.

Eleştirilerden kupalara: Husanov'un zaferi

İlk maçında Chelsea karşısında yaptığı hatalar nedeniyle İngiliz stüdyolarında sert eleştirilen Husanov, kısa sürede kendini kanıtladı:

Asıl savunmacı statüsü: 2025/2026 sezonunda Abdukodir, Marc Guehi ile birlikte Premier Lig'in en sağlam stoper ikilisini oluşturdu;

İki kupa: FA Cup ve Lig Kupası maçlarında güven veren performansıyla takımın şampiyonluklarında büyük pay sahibi oldu;

Rakamlarla: Sezon boyunca 37 maçta forma giydi. Ligde 1429 dakika sahada kaldı ve FotMob tarafından ortalama 7,12 puan ile değerlendirildi (sadece 2 sarı kart).

Maresca dönemi: Kimler gitti ve takım kimlerin etrafında kuruluyor?

2026 yazında Etihad'da gerçek bir devrim yaşandı. Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Savio, Tijjani Reijnders, Nathan Ake, James Trafford, Marmoush ve Nico Gonzalez gibi yıldızlar takımdan ayrıldı.

Yeni teknik direktör Enzo Maresca ve kulüp yönetimi, yeni dönemi tam olarak şu liderlerin etrafında inşa ediyor:

Abdukodir Husanov, Erling Haaland, Phil Foden, Josko Gvardiol, Jeremy Doku, Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki ve Elliot Anderson.

Milli takımıyla Dünya Kupası'nda da parlak bir oyun sergileyen 22 yaşındaki Husanov, bugün sadece Özbekistan'ın değil, dünya futbolunun en güvenilir genç savunmacılarından biri olarak Etihad'da kendi dönemini başlatıyor.