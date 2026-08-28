Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu kura çekimi: Rahmonaliyev hangi devlerle karşılaşacak?

Monako'da 2026/2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması için resmi kura çekimi gerçekleştirildi. Turnuva tarihinde ilk kez Azerbaycan'ın Sabah kulübü, birkaç zorlu eleme turunu başarıyla geçerek kıtanın en prestijli turnuvasının ana aşamasında ilk kez boy gösterecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından futbol kamuoyu ve uzmanlar, Bakü temsilcisi için gerçek bir "ölüm grubu" oluştuğunu belirtti.

Sabah'ın Avrupa devlerine karşı maç takvimi:

Azerbaycan kulübü, lig aşaması kapsamında sekiz zorlu karşılaşmaya çıkacak:

Barcelona (İspanya) — iç sahada (Bakü'de)

Arsenal (İngiltere) — deplasmanda (Emirates'te)

Borussia Dortmund (Almanya) — iç sahada

Manchester United (İngiltere) — deplasmanda (Old Trafford'da)

Napoli (İtalya) — iç sahada

Villarreal (İspanya) — deplasmanda

Slavia Praha (Çekya) — iç sahada

Viking (Norveç) — deplasmanda

Özbek lejyoner Umarali Rahmonaliyev büyük sahnede!

Özbek futbolseverler için bu kura iki kat daha heyecan verici oldu. Bakü ekibinin kadrosunda 22 yaşındaki vatandaşımız Umarali Rahmonaliyev başarıyla forma giyiyor.

Başarılı eleme süreci: Vatandaşımız, Sabah'ın Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarındaki 8 maçının tamamında sahaya çıkarak hanesine 1 gol ve 1 asist yazdırmayı başardı.

Dünya yıldızlarına karşı sınav: Rahmonaliyev artık Barcelona, Manchester Unitedve finalist Arsenal gibi dünya futbolunun devlerine karşı yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Son şampiyon kim?

Bilgi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Fransa'nın PSG kulübüdür. Paris devi, geçen sezon finalde Londra temsilcisi Arsenal ile oynanan dramatik maçta penaltı atışları sonucunda galip gelerek kupayı müzesine götürmüştü.