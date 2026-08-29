Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine yaklaşıyor

Portekizli yıldız forvet Cristiano Ronaldo, tarihi rekoruna bir adım daha yaklaştı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Taawoun'u 2-1 mağlup ederek puan durumunda liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmada galibiyeti getiren golü atan tecrübeli forvet, kariyerindeki toplam gol sayısını 978'e çıkardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un

verilerine göre maç, konuk ekibin etkili başlangıcıyla akıllarda kaldı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Bassam Al Hurayji skoru açarak Al Taawoun'u öne geçirdi. Ardından ev sahibi ekip baskısını artırdı ve ilk yarının uzatma dakikalarında, 45+5'te Samuel Costa dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

Tarihi gol ve rekorlar

İkinci yarının başında, daha doğrusu 50. dakikada sahneye Cristiano Ronaldo çıktı. Rakip fileleri havalandırarak takımına kritik bir galibiyet kazandırdı. Sahada 80 dakika kalan forvet, 1.08 gol beklentisi (xG) kaydetti ve paslarının yüzde 90'ında isabet sağladı.

Bu gol, Cristiano Ronaldo'nun Saudi Pro League tarihindeki en golcü oyuncu unvanını daha da pekiştirmesini sağladı. Al Nassr formasıyla ligdeki gol sayısını 104'e çıkaran Ronaldo, önceki rekor sahibi Mohammad Al Sahlawi'nin (103 gol) sonucunu geride bıraktı. Ayrıca Ronaldo, tüm kulvarlarda Al Sahlawi'nin 131 gollük rekorunu egale etti. Kulüp tarihinin en golcü ismi Majed Abdullah'ın ise 259 golü bulunuyor.

Al Nassr'ın rekor serisi

Galibiyet, Al Nassr için sadece puan durumunda liderliği getirmekle kalmadı, aynı zamanda muhteşem serilerini de devam ettirdi. Takım, üst üste gol atma serisini 91 maça çıkardı. Bu, futbol tarihindeki en uzun ikinci seri olup Suudi Arabistan futbolunda mutlak bir rekor niteliğindedir. Kulübün dünya rekorunu kırması için altı maçta daha rakip fileleri havalandırması yeterli olacak.

Böylece sezonun ilk dört haftası sonunda 12 puan toplayan Al Nassr liderliğe yükseldi. Ancak bu mağlubiyet Al Taawoun'u 15. sıraya geriletti ve puanları henüz 2'de kaldı. Cristiano Ronaldo'nun ise efsanevi 1000 gol barajına ulaşması için 22 gole daha ihtiyacı var.