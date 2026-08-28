29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı

·9·Dünya
29 parmaklı kedi dünya rekoru kırdı

ABD'nin Wisconsin eyaletinden Erebus Anomaly adlı Maine Coon cinsi kedi yavrusu 29 parmağı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Normal kedilerin toplam 18 parmağı vardır. Erebus'un ise bir patisinde 8, diğer üçünde ise 7'şer parmak bulunuyor. Bu durum polidaktili olarak adlandırılan kalıtsal bir özellikten kaynaklanıyor.

Erebus bu sonuçla 2002 yılından beri korunan 28 parmaklılık rekorunu kırdı. İlginç bir şekilde, babasının da 24 parmağı vardı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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