İnanılmaz geri dönüş: Ronaldo'nun 978. golü Al-Nassr'a galibiyeti getirdi

·13·Spor
İnanılmaz geri dönüş: Ronaldo'nun 978. golü Al-Nassr'a galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında liderler Al-Nassr ve Al-Hilal, birer galibiyet daha alarak yollarına devam etti. Cristiano Ronaldo kariyerindeki 978. golünü atarak takımına kritik bir galibiyet kazandırırken, Al-Hilal deplasmanda rakip fileleri beş kez havalandırdı.

Al-Nassr şok golün ardından geri döndü

Maç, Riyad ekibi için beklenmedik bir senaryoyla başladı. Ancak takımın yıldızları kritik anlarda sorumluluk aldı:

  • Maç sonucu: Al-Nassr 2:1 Al-Taawoun

  • Goller: Samu Costa (45+5), Cristiano Ronaldo (80) — Al-Huraigi (11).

  • Tarihi başarı: 39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo maçın 80. dakikasında attığı belirleyici golle profesyonel kariyerindeki 978. golünü kaydetti. Bu galibiyet, takımın puan durumundaki liderliğini pekiştirdi.

Al-Hilal'den deplasmanda gol şovu

Al-Hilal oyuncuları, maçın kaderini daha ilk yarıdan belirledi. Toplam 6 golün tamamı ilk 45 dakikada geldi:

  • Maç sonucu: Al-Khaleej 1:5 Al-Hilal

  • Goller: Al-Amri (38) — Meite (15), Milinkovic-Savic (29), Hernandez (40), Summerville (43), Mandash (45+5).

4. hafta sonrası puan durumu

Sıra

Kulüp

Maç

Puan

1

Al-Nassr

4

12

2

Al-Hilal

4

9

13

Al-Khaleej

4

3

15

Al-Taawoun

4

2

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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