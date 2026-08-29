Erling Haaland Crystal Palace serisini sürdürdü

İngiltere Premier League'in yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Manchester City'nin ana golcüsü Erling Haaland, üretkenliğini bir kez daha kanıtladı. Goal.com'un haberine göre, Norveçli golcü Selhurst Park'ta oynanan maçta rakip fileleri havalandırarak takımının gol perdesini açtı ve rakibine karşı sergilediği etkileyici seriyi devam ettirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç öncesinde kamuoyunun dikkatini çeken konulardan biri, futbolcunun dış görünüşündeki değişiklik oldu. Yaz tatilinde geleneksel uzun saçlarını kestirerek yeni bir imaja bürünen golcü, sahadaki keskin içgüdülerini kaybetmediğini pratikte gösterdi.

Gol ve ilk yarıdaki üstünlük

Konuk ekibin uzun süren baskısının ardından, mücadelenin 43. dakikasında beklenen gol geldi. Ceza sahası içindeki karambolde kafa vuruşuyla topu köşeye gönderen Erling Haaland, kaleciyi çaresiz bıraktı ve Manchester City devre arasına haklı bir üstünlükle girdi.

Borussia Dortmund'un eski futbolcusunun bu golü, Londra ekibine karşı olan harika istatistiklerini daha da geliştirdi. Bu sonuçla golcü oyuncu, kariyerinde Selhurst Park'ta çıktığı beş maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İstatistikler ve yeni teknik direktör

Goal.com verilerine göre, bu rakibe karşı genel istatistikler daha da etkileyici görünüyor. Erling Haaland, Premier League kapsamında Crystal Palace'a karşı oynadığı altı maçın tamamında gol atmayı başardı ve toplamda rakip kaleye 9 gol gönderdi.

Bu karşılaşma, Manchester City'nin başına geçen yeni teknik adam için de büyük önem taşıyordu. Maurizio Sarri veya Enzo Maresca gibi teknik direktörlerin takıma taktiksel fikirlerini aşılamaya çalıştığı bir dönemde, yıldız golcünün sezon başında golle buluşması teknik heyet için büyük bir destek oldu.

İlk dakikaları oldukça çekişmeli geçen maçta, Norveçli futbolcunun golü takımın üzerindeki baskıyı hafifletti. Teknik heyetteki değişikliklere rağmen, Manchester City'nin oyununda ana golcünün rolü değişmeden devam ediyor ve bu durum takımın şampiyonluğun en büyük adayı olmaya devam etmesini sağlıyor.