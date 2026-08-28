Futbol topunu kafasında sektirirken 17 tişört giyen adam Guinness rekoru kırdı

·11·Dünya
Futbol topunu kafasında sektirirken 17 tişört giyen adam Guinness rekoru kırdı

Kosovolu Agim Agushi, sıra dışı yeteneğiyle yeni bir dünya rekoruna imza attı. Futbol topunu kafasında sürekli kontrol altında tutarak arka arkaya 17 tişört giymeyi başardı.

56 yaşındaki Agushi, bu sonuçla kendi önceki 14 tişörtlükrekorunu geliştirdi. Kendisi, 17 rakamının Kosova'nın 17 Şubat Bağımsızlık Günü'ne ithafen seçildiğini belirtti.

Agushi'nin ayrıca futbol topunu kafasında sektirme ile ilgili başka dünya rekorları da bulunuyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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