Manchester City, Julian Alvarez transferi için devreye girdi

·1·Spor
Manchester City, Julian Alvarez transferi için devreye girdi

Yaz transfer döneminin son günleri hareketlenirken, transfer piyasasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Marca'nın haberine göre, İngiltere şampiyonu Manchester City, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i geri getirmek için görüşmelere başladı. "Cityzens", bu hamleyle oyuncu için devrede olan Arsenal'in planlarını bozabilir. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere Julian Alvarez, iki yıl önce 82 milyon sterlin karşılığında Madrid ekibine transfer olmuştu. Ancak İspanya başkentindeki son olaylar, geleceğini belirsizliğe itti. Geçtiğimiz pazar günü Atletico taraftarları tarafından ıslıklanan forvet, üst üste üç gün takım antrenmanlarına katılmadı.

Arsenal ve Barcelona rekabeti

Durumun gerilmesiyle birlikte birçok Avrupa devi harekete geçti. İddialara göre Arsenal, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 150 milyon avro (130 milyon sterlin) ödemeye hazır. Londra ekibi, oyuncunun temsilcilerinden olumlu bir yanıt bekliyor.

Ancak durum sadece Arsenal ve Manchester City ile sınırlı değil. Oyuncunun kişisel tercihi Barcelona'ya transfer olmak yönünde. Buna rağmen Madrid yönetimi, ezeli rakiplerinden biri olan Katalan ekibiyle masaya oturmayı kesinlikle reddediyor ve diğer seçenekleri değerlendirmeye hazır.

Manchester City'nin ihtiyacı

Manchester City, hücum hattındaki kayıplar nedeniyle transfer piyasasında aktif olmak zorunda. Omar Marmoush ve Savinho'nun takımdan ayrılması, Enzo Maresca'nın öğrencilerinin hücum hattında eksiklik yaşamasına neden oldu. Julian Alvarez'in İngiliz futbolundaki tecrübesi, bu sorunu hızla çözmeye yardımcı olabilir.

Yine de bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Öncelikle oyuncunun kendisi Premier League'e dönmeye sıcak bakmıyor. Ayrıca Metropolitano Stadyumu'ndaki baskıya rağmen, transfer dönemi kapanana kadar taraflar arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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