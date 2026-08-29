Müthiş başlangıç: Bayern, sezonun ilk maçında Stuttgart'ı darmadağın etti!

·25·Spor
Müthiş başlangıç: Bayern, sezonun ilk maçında Stuttgart'ı darmadağın etti!

Almanya Bundesliga'nın yeni sezonu, son şampiyon Bayern'in parlak ve farklı galibiyetiyle başladı. 1. haftanın açılış maçında Münih ekibi, sahasında Stuttgart'ı konuk etti ve rakip filelere 5 gol göndererek sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Münih'te gol yağmuru ve noktayı koyan Diaz

Maçın başından itibaren inisiyatifi elinde tutan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi:

  • 21. dakika: Dayot Upamecano duran top organizasyonu sonrası skoru açtı (1-0);

  • 52. dakika: Josha Vagnoman dengeyi sağlayarak konuk ekibe umut verdi (1-1);

  • 55. dakika: Michael Olise, sadece üç dakika sonra Münih ekibini tekrar öne geçirdi (2-1);

  • 57. dakika: Golün sahibi Vagnoman bu kez kendi kalesini havalandırdı (3-1);

  • 82. dakika: Aleksandar Pavlovic şık bir vuruşla farkı açtı (4-1);

  • 90+2. dakika: Uzatma dakikalarında yeni transfer Luis Diaz son noktayı koydu (5-1).

Maç sonucu: Bayern – Stuttgart 5-1

  • Turnuva: Almanya Bundesliga, 1. Hafta

  • Goller: Upamecano (21), Olise (55), Vagnoman (57 k.k.), Pavlovic (82), Luis Diaz (90+2) — Vagnoman (52).

Bayern kadrosu:

Manuel Neuer, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies (Josip Stanisic, 74), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Braune (Ismael Saibari, 61), Luis Diaz, Harry Kane (Karl, 84).

Şampiyonluk yarışında güçlü başlangıç

Bayern, ilk haftadan hücum odaklı ve güven veren bir oyun sergileyerek yeni sezonda da şampiyonluk unvanını kimseye bırakmaya niyeti olmadığını açıkça gösterdi. Yeni transfer Luis Diaz'ın ilk resmi maçında gol atması, Münih ekibinin hücum hattının daha da zenginleştiğini kanıtlıyor.

BayernStuttgartBundesligaFutbolAlmanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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