90+ dakikada mucize: PSG 0:2'den dönerek felaketten kurtuldu!

·0·Spor
90+ dakikada mucize: PSG 0:2'den dönerek felaketten kurtuldu!

Ligue 1'in 2. hafta açılış maçında son şampiyon PSG, deplasmanda Lille'e karşı oldukça dramatik ve gergin bir mücadeleye çıktı. 84. dakikaya 0:2 geride giren Paris ekibi, uzatma dakikalarında büyük bir irade göstererek kaçınılmaz mağlubiyetten kurtuldu.

Uzatma dakikalarında dramatik geri dönüş

Karşılaşma ev sahibinin üstünlüğü ve güvenli ataklarıyla başladı. Ev sahibi ekip, Matvey Safonov'un koruduğu kaleye iki gol göndererek galibiyeti garantilemiş görünüyordu:

  • 21. dakika: Haraldsson skoru açtı (1:0);

  • 84. dakika: Bakwa farkı ikiye çıkararak Paris ekibini zor durumda bıraktı (2:0);

  • 90+1. dakika: Portekizli orta saha Vitinha farkı bire indirerek heyecanı geri getirdi (2:1);

  • 90+5. dakika: Takım kaptanı Marquinhos, son saniyelerdeki keskin atağı gole çevirerek takımını mağlubiyetten kurtardı (2:2).

Maç sonucu: Lille – PSG 2:2

  • Turnuva: Ligue 1, 2. Hafta

  • Goller: Haraldsson (21), Bakwa (84) — Vitinha (90+1), Marquinhos (90+5).

Kadrolar:

  • Lille: Ozer, Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Andre (Mukau, 61), Bentaleb, Haraldsson, Mbappe, Correia (Perrin, 61), Giroud.

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Ruiz (Digne, 72), Zaire-Emery, Beraldo (Godts, 63), Akliouche (Fernandes, 78), Vitinha, Torres, Doué (Kvaratskhelia, 46).

2. hafta sonrası puan durumu

Şampiyonaya üst üste beraberliklerle başlayan Paris devi için sezon başı beklendiği kadar kolay geçmiyor:

  • PSG: 2 maç sonunda 2 puan toplayarak puan tablosunda 6. sırada yer alıyor;

  • Lille: 2 maçta 4 puan toplayan ekip, şu an Fransa Ligi puan tablosunda liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligue 1PSGLilleFutbolMarquinhos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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