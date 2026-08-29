2 maçta 6 puan: Milan şampiyonluk yarışında güçlü bir başlangıç yapıyor!

·2·Spor
2 maçta 6 puan: Milan şampiyonluk yarışında güçlü bir başlangıç yapıyor!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Milan, kendi sahası San Siro'da Venezia'yı konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen mücadelede ev sahibi ekip 2-0'lık skorla net bir galibiyet alarak puan durumunda tek başına liderliğe yükseldi.

İkinci yarıdaki belirleyici goller

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin sıkı savunması ve sert ikili mücadelelerle geçti. Ancak ikinci 45 dakikada baskısını artıran Rossoneri hedefine ulaştı:

  • 69. dakika: Portekizli forvet Gonçalo Ramos, rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı (1-0);

  • 89. dakika: Maçın sonlarına doğru Venezia savunmacısı Haps beklenmedik bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve skoru belirledi (2-0).

Maç özeti: Milan – Venezia 2-0

  • Organizasyon: İtalya Serie A, 2. Hafta

  • Goller: Gonçalo Ramos (69), Haps (89 k.k.).

Takım kadroları:

  • Milan: Mike Maignan, Mario Gila (Matteo Gabbia, 87), Strahinja Pavlović, Koni de Winter, Samuel Chukwueze, Luka Modrić (Ardon Jashari, 74), Yunus Musah, Davide Bartesaghi (Pervis Estupiñán, 87), Ruben Loftus-Cheek (Alexis Saelemaekers, 59), Ibrahim Sissoko (Adrien Rabiot, 59), Gonçalo Ramos.

  • Venezia: Stanković, Schingtienne, Bellanova, Franjić (Haps, 45+3), Haps, Pérez (Rrahmani, 80), Busio, Bašić, Haps (Candela, 66), Yeboah (Lauberbach, 80), Adams.

2. hafta sonrası puan durumu

Üst üste ikinci galibiyetini alan Milan, şampiyonluk yarışında kayıpsız ilerliyor:

Sıra

Kulüp

Maç

Puan

1

Milan

2

6

12

Venezia

2

1

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Milan, Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu. Venezia ise 1 puanla 12. sırada yer alıyor.

MilanVeneziaSerie AFutbolİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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