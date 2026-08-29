Manchester City farklı galibiyetle yeni teknik direktörü altında güven tazeledi

İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek güven tazeledi. Bu başarı, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetimindeki üst üste ikinci galibiyet olarak tarihe geçti ve kadrodaki değişikliklerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını gösterdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Sky Sports'un haberine göre, maç boyunca ev sahibi ekip tam bir üstünlük sergiledi. Karşılaşmanın ilk golünü Erling Haaland, Antoine Semenyo'nun ortasında kafa vuruşuyla kaydetti. Ardından sahneye çıkan Rayan Cherki, ikinci yarıda attığı iki şık golle adeta şov yaptı.

Taktiksel değişiklikler ve güven

Maç sonrasında takımın liderleri, yeni teknik direktörün taktiksel yaklaşımına tam not verdi. Erling Haaland, yeni oyun tarzı ve gol serisini sürdürmesiyle dikkat çekti. Norveçli golcü, takım arkadaşının performansını özellikle övdü.

Haaland, Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elliot Anderson harika oynadı. Sisteme inanmalıyız; Enzo'nun isteklerine ve fikirlerine tamamen güveniyoruz." Bu sözler, takım içinde yeni teknik direktöre karşı bir saygı ve birlik ortamının oluştuğunu gösteriyor.

Sahadaki disiplin ve gelişim

Orta saha oyuncusu Elliot Anderson da takıma uyum süreci hakkında konuşarak, oyun boyunca daha disiplinli olmaya çalıştığını vurguladı. Anderson'a göre, Etihad Stadyumu'ndaki bu ikinci galibiyet tüm futbolculara büyük bir özgüven aşıladı ve planlanan oyun stratejisi sahaya tam anlamıyla yansıtıldı.

Öte yandan, maçta iki gol atan Rayan Cherki'nin performansından tam olarak tatmin olmadığı ve oyundan alınırken hafif bir memnuniyetsizlik göstermesi dikkat çekti. Golcü oyuncu, Erling Haaland'a yeterince top aktaramadığını kabul ederek gelecekte daha faydalı olmak istediğini belirtti.

Shu bilan birga, uchrashuvda ikkita gol urgan Rayan Cherki o‘zining o‘yinidan butunlay qoniqish hosil qilmagani va zaxiraga olinayotganda biroz norozilik bildirgani e’tiborni tortdi. Hujumchi Erling Xolandga yetarlicha to‘p uzata olmaganini tan olib, kelgusida yanada foydali bo‘lishni istashini bildirdi.