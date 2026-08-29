Manchester City farklı galibiyetle yeni teknik direktörü altında güven tazeledi

·9·Spor
Manchester City farklı galibiyetle yeni teknik direktörü altında güven tazeledi

İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek güven tazeledi. Bu başarı, takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetimindeki üst üste ikinci galibiyet olarak tarihe geçti ve kadrodaki değişikliklerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını gösterdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Sky Sports'un haberine göre, maç boyunca ev sahibi ekip tam bir üstünlük sergiledi. Karşılaşmanın ilk golünü Erling Haaland, Antoine Semenyo'nun ortasında kafa vuruşuyla kaydetti. Ardından sahneye çıkan Rayan Cherki, ikinci yarıda attığı iki şık golle adeta şov yaptı.

Taktiksel değişiklikler ve güven

Maç sonrasında takımın liderleri, yeni teknik direktörün taktiksel yaklaşımına tam not verdi. Erling Haaland, yeni oyun tarzı ve gol serisini sürdürmesiyle dikkat çekti. Norveçli golcü, takım arkadaşının performansını özellikle övdü.

Haaland, Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elliot Anderson harika oynadı. Sisteme inanmalıyız; Enzo'nun isteklerine ve fikirlerine tamamen güveniyoruz." Bu sözler, takım içinde yeni teknik direktöre karşı bir saygı ve birlik ortamının oluştuğunu gösteriyor.

Sahadaki disiplin ve gelişim

Orta saha oyuncusu Elliot Anderson da takıma uyum süreci hakkında konuşarak, oyun boyunca daha disiplinli olmaya çalıştığını vurguladı. Anderson'a göre, Etihad Stadyumu'ndaki bu ikinci galibiyet tüm futbolculara büyük bir özgüven aşıladı ve planlanan oyun stratejisi sahaya tam anlamıyla yansıtıldı.

Öte yandan, maçta iki gol atan Rayan Cherki'nin performansından tam olarak tatmin olmadığı ve oyundan alınırken hafif bir memnuniyetsizlik göstermesi dikkat çekti. Golcü oyuncu, Erling Haaland'a yeterince top aktaramadığını kabul ederek gelecekte daha faydalı olmak istediğini belirtti.

Shu bilan birga, uchrashuvda ikkita gol urgan Rayan Cherki o‘zining o‘yinidan butunlay qoniqish hosil qilmagani va zaxiraga olinayotganda biroz norozilik bildirgani e’tiborni tortdi. Hujumchi Erling Xolandga yetarlicha to‘p uzata olmaganini tan olib, kelgusida yanada foydali bo‘lishni istashini bildirdi.

Manchester CityErling HaalandEnzo MarescaPremier LigFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine yaklaşıyorCristiano Ronaldo 1000 gol hedefine yaklaşıyorBugün, 01:35İnanılmaz geri dönüş: Ronaldo'nun 978. golü Al-Nassr'a galibiyeti getirdiİnanılmaz geri dönüş: Ronaldo'nun 978. golü Al-Nassr'a galibiyeti getirdiBugün, 01:27Erling Haaland Crystal Palace serisini sürdürdüErling Haaland Crystal Palace serisini sürdürdüBugün, 01:14Manchester City, Julian Alvarez transferi için devreye girdiManchester City, Julian Alvarez transferi için devreye girdiBugün, 00:38Alvarez'in isyanı: Simeone antrenmanı boykot eden yıldız hakkında ne dedi?Alvarez'in isyanı: Simeone antrenmanı boykot eden yıldız hakkında ne dedi?Dün, 22:29«Diğer teklifleri reddettim»: Behruz Karimov neden Lugano'ya transfer olduğunu açıkladı«Diğer teklifleri reddettim»: Behruz Karimov neden Lugano'ya transfer olduğunu açıkladıDün, 22:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)