Maresca, dünkü 4-1'lik galibiyetin ardından taktik sırları açıkladı!

·3·Spor
Maresca, dünkü 4-1'lik galibiyetin ardından taktik sırları açıkladı!

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında son şampiyon Manchester Citydeplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 gibi net ve ikna edici bir skorla mağlup etti. Zorlu deplasman mücadelesinin ardından 'Vatandaşlar'ın teknik direktörü Enzo Maresca, takımın sergilediği oyunu, oyuncuların bireysel performanslarını ve taktiksel değişiklikleri değerlendirdi.

Başantrenör, Selhurst Park stadyumunda oynamanın her zaman baskı altında olduğunu ancak öğrencilerinin oyunun kontrolünü tamamen ellerine almayı başardıklarını vurguladı.

“Yoğunluk ve galibiyet arzusu beni mutlu etti”

Enzo Maresca, maçın gidişatına ve takımın genel temposuna yüksek not verdi:

  • Zorlu başlangıç ve kontrol: “Bu sahada oynamak çok zor, bunu maç başlamadan önce de çok iyi biliyorduk. Karşılaşmanın ilk dakikalarında buna herkes şahit oldu. Buna rağmen daha sonra inisiyatifi tamamen ele aldık ve oyunu kontrol ettik;

  • Takım ruhu: Sahadaki yoğunluk, hız ve çocukların galibiyete olan yüksek arzusu beni çok memnun etti,” dedi İtalyan uzman.

Rayan Cherki'nin resitali: “Sadece gol atmadı, rakibin liderini de kilitledi”

Maçta duble yapan yeni transfer Rayan Cherki'nin performansına teknik direktör tarafından özel bir övgü geldi:

  • Seri üretkenlik: “Cherki bize çok büyük katkı sağlıyor ve gelecekte de çok faydalı olacak. O üst düzey bir oyuncu: önceki maçta Bournemouth'a karşı 2 asist yapmıştı, bugün ise 2 gol attı;

  • Topsuz oyun ve taktik disiplin: Ama en önemlisi, Rayan topsuz alanda da fantastik işler yaptı. Rakibin merkezdeki kilit ismi Adam Wharton'ı kontrol ederek savunma için de büyük bir efor sarf etti.”

Phil Foden'ın pozisyonuyla ilgili sorun ve çözüm

Teknik direktör, kanatta oynayan takımın yıldızı Phil Foden'ın rolüne de açıklık getirdi:

  • Kanat ve merkez arasında: “Foden kanatta oynamaya yavaş yavaş alışıyor. Onun doğal yapısı gereği bir kanat oyuncusu olmadığını biliyoruz ancak takımın çıkarları için çözümler arıyoruz;

  • Merkezdeki özgürlük: Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında merkeze geçtiğinde, bu pozisyonun ona çok daha uygun olduğu hemen fark edildi. Yine de antrenmanlara ve talimatlara olan yaklaşımı mükemmel ve şu an ihtiyacımız olan şey tam olarak bu.”

Premier LeagueManchester CityEnzo MarescaRayan CherkiPhil Foden
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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