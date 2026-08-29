Maresca, dünkü 4-1'lik galibiyetin ardından taktik sırları açıkladı!

Kanat ve merkez arasında: “Foden kanatta oynamaya yavaş yavaş alışıyor. Onun doğal yapısı gereği bir kanat oyuncusu olmadığını biliyoruz ancak takımın çıkarları için çözümler arıyoruz;

Merkezdeki özgürlük: Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında merkeze geçtiğinde, bu pozisyonun ona çok daha uygun olduğu hemen fark edildi. Yine de antrenmanlara ve talimatlara olan yaklaşımı mükemmel ve şu an ihtiyacımız olan şey tam olarak bu.”