Liverpool yıldızı City'ye transfer oluyor: 85 milyonluk dev anlaşmanın detayları

İngiltere Premier League'de yaz transfer döneminin en beklenmedik ve ses getiren anlaşmalarından biri gerçekleşmek üzere. Liverpool'un hücumcu kanat oyuncusu Cody Gakpo, kendisine ilgi gösteren kulüpler arasından nihai kararını verdi ve kariyerini Pep Guardiola yönetimindeki Manchester Citybünyesinde sürdürmeyi kabul etti.

Saygın The Athletic gazetesinin haberine göre, daha önce Hollandalı futbolcuyla Tottenham da ciddi şekilde ilgilenmişti ancak 27 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini doğrudan Manchester kulübünden yana kullandı.

85 milyon sterlin ve Liverpool'un temel şartı

Şu dakikalarda iki dev kulüp arasında müzakerelerin belirleyici aşaması devam ediyor:

City'nin cömert teklifi: Manchester Cityyönetimi, Hollandalı futbolcunun transferi için 85 milyon sterlin ödemeyi tamamen kabul etti;

Merseyside ekibinin tutumu: Liverpool kulübü de bu devasa mali teklifi kabul etmeye hazır ancak önemli bir şart koşuyorlar: Takım, Gakpo'nun yerine yeni bir hücum oyuncusu bulur bulmaz transfere yeşil ışık yakılacak;

Mali kazanç: Aralık 2022'de PSV'den bonuslarla birlikte 44 milyon sterlin karşılığında alınan futbolcunun satışı, Merseyside ekibine neredeyse iki katı net kâr getirecek.

Gakpo'nun Anfield'daki istatistikleri

Cody Gakpo, Merseyside ekibinde geçirdiği süre boyunca takımın ana hücum silahlarından biri olarak önemli bir iz bıraktı: