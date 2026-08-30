Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya: Artur Guliyev Özbekistan'a gümüş getirdi

·1·Spor
Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya: Artur Guliyev Özbekistan'a gümüş getirdi

Polonya'nın Poznan şehrinin ev sahipliği yaptığı Kano Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı ilk madalyasını kazandı. Dünyanın en seçkin ve güçlü sporcularının bir araya geldiği bu kıyasıya rekabette sporcumuz, bir kez daha üstün yetenek sergileyerek dünya podyumuna çıktı.

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisinin bildirdiğine göre, 200 metre tekli kano kategorisinde yarışan Artur Guliyev, çekişmeli geçen mücadele sonunda finişi ikinci sırada geçerek Dünya Şampiyonası gümüş madalyasını garantiledi.

200 metre sprint ve podyumun ikinci basamağı

Turnuvanın en hızlı ve en çekişmeli disiplinlerinden biri olan 200 metre finali şu şekilde gerçekleşti:

  • Şiddetli start ve mücadele: Sprint yarışlarında ilk saniyelerden itibaren yüksek hız kaydeden Özbek sporcu, liderler grubunda finişe doğru ilerledi;

  • Gümüş finiş: Bitiş çizgisini ikinci sırada geçen Artur Guliyev, Özbekistan delegasyonunun Poznan'daki madalya hesabını açtı ve takımın hanesine değerli bir gümüş madalya kazandırdı.

Artur Guliyev'in dünya şampiyonalarındaki 4. madalyası

Özbekistanlı başarılı kanocunun bu başarısı, uluslararası arenadaki zengin tecrübesini ve yüksek klasını bir kez daha kanıtladı:

  • Dünya şampiyonalarındaki zengin koleksiyon: Daha önce Artur Guliyev'in kariyerinde dünya şampiyonalarından 2 altın ve 1 bronz madalya bulunuyordu;

  • 4. dünya madalyası: Poznan'da kazanılan gümüş ödül, sporcumuzun Dünya Şampiyonalarındaki dördüncü kişisel madalyası oldu ve dünya elitleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Artur GuliyevKanoDünya ŞampiyonasıÖzbekistanPoznan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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