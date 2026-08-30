Inter Miami, Montreal'i mağlup etti, Messi dört gol attı

·3·Spor
Inter Miami, Montreal'i mağlup etti, Messi dört gol attı

Inter Miami, MLS'deki bir sonraki maçında Montreal karşısında ikna edici bir galibiyet aldı. Nu Stadium'da oynanan karşılaşmada gol perdesi 20. dakikada Casemiro ile açıldı. 37. dakikada Fabian Herbers, Montreal'in tek golünü kaydetti. Ancak sonraki dakikalarda Inter Miami üstünlüğünü korudu: Lionel Messi 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda gol atarken, Luis Suarez 80. dakikada, Alexander Shaw ise 89. dakikada skoru belirleyen golleri attı.

Ev sahibi ekip maç boyunca rakip ceza sahası çevresinde daha fazla pozisyon üretti. Inter Miami 18 şut çekerken, bunların 12'si isabetli oldu. Montreal 6 girişimde bulundu ve bunların 5'i isabetliydi.

İstatistiklerde topa sahip olma oranı da Inter Miami lehine kaydedildi. Takım %55 oranında topa sahip oldu. Montreal'de bu oran %45 olarak gerçekleşti. Pas sayılarında ev sahibi ekip 591, konuk ekip ise 398 isabetli pas yaptı. Pas isabet oranları ise sırasıyla %91 ve %90 oldu.

Maçta Inter Miami 10, Montreal 11 faul yaptı. Ev sahibi ekip 1, konuk ekip 2 sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı. Her iki takım da 6'şar korner kullandı ve ofsayt gerçekleşmedi.

Inter MiamiMontrealLionel MessiFabian HerbersAlexander Shaw
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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