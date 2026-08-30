Kamoliddin Tojiyev, Neftchi mağlubiyeti, istifa haberleri ve sponsorluk hakkında açık konuştu

Özbekistan Kupası 1/8 final aşamasında Fergana'da oynanan derbi, başkent temsilcisi Pakhtakor için hüsranla sonuçlandı. Ezeli rakibi Neftchi'ye 0-1 mağlup olan "aslanlar", kupa mücadelesine son 16 turunda veda etti. Maç sonu takımın teknik direktörü Kamoliddin Tojiyev basın toplantısında gazetecilerin en zorlu sorularına detaylı yanıtlar verdi.

Teknik direktöre göre, bugünkü derbinin kaderini sahada yakalanan tek bir gol pozisyonu belirledi.

İstifa söylentileri ve "son şans" dedikoduları

Basında çıkan bu maçın Tojiyev için "son şans" olduğuna dair haberlere teknik adam şu yanıtı verdi:

Yönetimle ilişkiler: «Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum, kulüp yönetimi böyle bir konuyu asla gündeme getirmedi;

Gelecek planları: Biz Pakhtakor ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde çok sayıda önemli maç var; Süper Lig karşılaşmaları ve AFC Şampiyonlar Ligi maçları bizi bekliyor. Şu an buradayım ve takımla birlikteyim», dedi.

Jahongir Ortiqxo‘jayev ve kulübün mali durumu

Pakhtakor yönetimindeki değişiklikler, yüksek maaşlı futbolcular ve gelecekte FIFA ile yaşanabilecek transfer yasakları hakkındaki endişelere de açıklık getirildi:

Sponsorluk meselesi: «Şu an yönetim değişikliği hakkında kesin bir bilgi yok. Bugüne kadar Jahongir aka Ortiqxo‘jayev takıma sponsor olmaya devam ediyor. Kimse "sponsorluğu bırakıyoruz" demedi. Şu an her şey yerli yerinde», dedi Kamoliddin Tojiyev.

Zorunlu değişiklikler, gol sorunu ve yabancı oyuncuların formsuzluğu

Maç sırasındaki taktiksel sorunlar ve hücum hattındaki eksiklikler analiz edildi: