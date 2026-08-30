Lozan'dan İyi Haber: Özbek Judocular Grand Slam'de Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı
İsviçre'nin Lozan şehrinin ev sahipliği yaptığı prestijli Judo Grand Slam turnuvasında Özbekistan milli takımı başarılı bir performans sergiliyor. Dünyanın en güçlü judocularının bir araya geldiği müsabakanın ilk iki gününde sporcularımız 2 madalya kazanarak milli takımın hanesine katkıda bulundu.
Hafif ve orta sıkletlerde tatamiye çıkan Özbek judocular, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından podyumda yerlerini aldılar.
28 Ağustos: Samandar Qo‘chqorov'dan ilk bronz
Müsabakanın ilk gününde -60 kg sıkletinde mücadele eden yetenekli judocumuz Samandar Qo‘chqorov, Özbekistan delegasyonu adına ilk madalyayı kazandı:
3.'lük için çetin mücadele: Madalya için yapılan belirleyici maçta Qo‘chqorov, ezeli rakibi Kazakistanlı Sherzod Davlatov ile karşı karşıya geldi;
İkna edici galibiyet: Çekişmeli geçen müsabakada üstünlüğünü ortaya koyan Samandar, rakibini mağlup ederek Grand Slam turnuvasında bronz madalyanın sahibi oldu.
29 Ağustos: Arslonbek Tojiyev finalde ve gümüş madalya
Müsabakanın ikinci gününde -81 kg sıkletinde mücadele eden Arslonbek Tojiyev, taraftarlara gerçek bir ustalık dersi verdi:
Finale giden zafer yolu: Eleme turlarında tüm rakiplerine karşı üst üste parlak galibiyetler alan sporcumuz, final biletini kaptı;
Altın için mücadele: Final maçında Tojiyev, Kazakistanlı usta judocu Ablayxan Jubanazar ile karşılaştı ve rakibine mağlup olarak Lozan turnuvasını gümüş madalya ile tamamladı.
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