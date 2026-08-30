Finlandiyalı denizci güneş enerjili yat inşa edip İbiza'ya kadar yelken açtı

·26·Dünya
Finlandiyalı denizci güneş enerjili yat inşa edip İbiza'ya kadar yelken açtı

Finlandiyalı denizci Lucas Sjöman, bir depoda 11 metre uzunluğunda, güneş enerjisiyle çalışan bir yat inşa etti. Tekneyi yaklaşık 200 gün boyunca tek başına yaptı. Helios 11 adlı yat, deniz kontrplağı ve fiberglastan yapılmış olup yaklaşık 1,5 ton ağırlığındadır. Bu bilgi Lifehacker tarafından bildirilmiştir.

Teknenin hafif yapısı ve güneş enerjisi sistemi, yakıt ikmali yapmadan İbiza'ya kadar ulaşmasını sağladı.

Yatın tavanına güneş panelleri yerleştirilmiştir. Bu paneller 48 voltluk bir batarya sistemini şarj eder. Hava açık olduğunda paneller saatte 6 kilovata kadar enerji üretir. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ise tekne, önceden depolanmış enerji rezervini kullanır.

Yatta ayrıca bataryalarla çalışan elektrikli bir ocak ve küçük bir buzdolabı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, uygun rüzgarlarda hareket etmek ve elektrik tasarrufu sağlamak için yardımcı bir yelken de eklenmiştir.

Lucas Sjöman ve yol arkadaşı Finlandiya'dan yola çıkarak İsveç, Danimarka, Almanya ve Fransa üzerinden İspanya'ya ulaştı. Yolculuk sırasında yat, kanallardan ve açık denizlerden geçerek farklı koşullarda test edildi.

Yolculuk sırasında bazı talihsiz olaylar da yaşandı. İspanya'nın şehirlerinden birinde mürettebatın şişme botu çalındı. Hazır bir bot bulunamadığı için ellerindeki malzemeleri kullanarak yerine yenisini yapmak zorunda kaldılar.

Daha sonra ise birisi köprüden Helios 11 yatının güneş panellerine taş attı. Buna rağmen paneller zarar görmedi ve enerji üretmeye devam etti.

GreenMe'ye göre, yatın kat ettiği toplam mesafe yaklaşık 5.700 kilometredir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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