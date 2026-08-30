Lens deplasmanda kaybetti, Brest 95. dakikada beraberliği kurtardı (Tüm sonuçlar)

·5·Spor
Lens deplasmanda kaybetti, Brest 95. dakikada beraberliği kurtardı (Tüm sonuçlar)

Fransa Ligi'nin 2. haftasında oynanan bir dizi karşılaşma, yoğun mücadelelere ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftanın merkez maçlarından birinde Lyon, sahasında Le Havre'ı konuk etti ve maçın son anlarında dengeyi sağlamayı başardı (1:1).

Avrupa kupaları adayı Lens ise Strasbourg deplasmanına konuk oldu, 1:2'lik skorla mağlup ayrılarak önemli puanlar kaybetti.

Lyon'un iradesi ve Strasbourg'un dublesi

Hafta kapsamında gerçekleşen ana karşılaşmalar dramatik olaylarla doluydu:

  • Lyon — Le Havre (1:1): 74. dakikada Samatta konuk ekibi öne geçirse de, Lyon pes etmedi ve 87. dakikada Openda'nın attığı golle mağlubiyetten kurtuldu. Lyon şu anda 4 puanla üst sıralar için mücadele ediyor.

  • Strasbourg — Lens (2:1): Thauvin 38. dakikada penaltıdan skoru açsa da, ev sahibi ekipte Yassin ikinci yarıda (48 ve 85. dakikalar) duble yaparak takımına iradeli bir galibiyet getirdi.

  • Brest — Toulouse (2:2): Karşılaşmada Brest, 90+5. dakikada Ajorque'un attığı golle zorlu bir beraberliği kurtardı.

Ligue 1. 2. haftanın tüm sonuçları

29 Ağustos maç raporları:

  • Lyon (4) — Le Havre (1) — 1:1

    Goller: Openda 87 — Samatta 74.

  • Strasbourg (3) — Lens (3) — 2:1

    Goller: Yassin 48, 85 — Thauvin 38 (penaltı).

  • Brest (2) — Toulouse (2) — 2:2

    Goller: Doumbia 18, Ajorque 90+5 — Russell-Rowe 9, Dallinga 62.

  • Lorient (1) — Troyes (4) — 1:2

    Goller: Makengo 51 — Ripart 29 (penaltı), Maronnier 38.

  • Auxerre (0) — Angers (3) — 1:3

    Goller: Lascari 35 — van den Boomen 5, Jibrin 70, El Ouazzani 70.

Ligue 1Fransa LigiLyonLensFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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