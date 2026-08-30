Barcelona, Héctor Fort'u Real Sociedad'a sattı, ancak önemli bir şartla!
İspanyol kulübü Barcelona, yaz transfer döneminde bir başka önemli anlaşmaya imza attı. Katalan ekibi, altyapısından yetişen 20 yaşındaki sağ bek Héctor Fort'un San Sebastián temsilcisi Real Sociedadkulübüne transfer olduğunu resmen duyurdu.
Mavi-kırmızılılar, yetenekli savunmacıyla tamamen yollarını ayırmadan önce sözleşmeye stratejik açıdan oldukça kritik olan birkaç özel madde eklemeyi başardı.
8 milyon Euro, %50 pay ve 20 milyon Euro'luk geri alma opsiyonu
Transferin finansal detayları ve sözleşme maddeleri şu şekilde oluştu:
Transfer bedeli: Daha önce yayılan bilgilere göre Real Sociedad, genç savunmacı için Barcelona'ya yaklaşık 8 milyon Euro ödeyecek;
Geri alma opsiyonu (Buy-back): Barcelona, Héctor Fort'u gelecekte 20 milyon Euro karşılığında doğrudan Real Sociedad'dan geri alma hakkını elinde tuttu;
Sonraki satıştan %50 pay: Bask kulübü oyuncuyu başka bir takıma satarsa, gelecekteki olası transfer bedelinin tam %50'si doğrudan Barcelona'nın kasasına girecek.
Elche'deki kiralık dönem ve Fort'un La Liga istatistikleri
Héctor Fort, geçtiğimiz sezon düzenli forma şansı bulmak amacıyla kiralık olarak Elche forması giymişti:
14 maç: Genç savunmacı, La Liga kapsamında 14 karşılaşmada sahaya çıktı;
4 skor katkısı: Kendi pozisyonuna rağmen yüksek bir hücum performansı sergileyen Fort, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
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