Inter Miami'den 7-1'lik muazzam galibiyet: Messi'den poker

·3·Spor
Inter Miami'den 7-1'lik muazzam galibiyet: Messi'den poker

Taşkent saatiyle bugün, 30 Ağustos sabahının erken saatlerinde «Nu Stadium»da MLS'in merkez mücadelesi gerçekleşti. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Inter Miamitakımı, taraftarları önünde gerçek bir gol şöleni sunarak Montreal kalesine tam 7 gol gönderdi ve 7-1'lik farklı bir galibiyete imza attı.

Bu parlak başarı sayesinde Miami kulübü, MLS'teki dört maçlık galibiyet hasretine görkemli bir şekilde son verdi.

Casemiro'nun ilk golü ve Messi'nin durdurulamaz pokeri

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren ev sahibinin tam üstünlüğü ve art arda gelen tehlikeli ataklarıyla geçti:

  • Casemiro'nun MLS'teki ilk golü: Maçın 20. dakikasında takımın yeni yıldızı, Brezilyalı tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro, Telasco Segovia'nın isabetli pası sonrası skoru açarak MLS'teki ilk golünü kaydetti;

  • Konuk ekibin cevabı: 37. dakikada Montreal orta saha oyuncusu Fabian Herbers dengeyi sağlasa da (1-1), konuk ekibin sevinci kısa sürdü;

  • Messi'nin kişisel şovu: İlk yarının sonuna doğru takımını tekrar öne geçiren Lionel Messi ikinci yarıda durdurulamaz bir performans sergileyerek toplam 4 gol (poker) attı. Ona Luis Suarez ve Rodrigo De Paul asist yaptı;

  • Suarez ve Shaw'dan nokta koyuş: Messi, Uruguaylı dostu Luis Suarez'e de gol pası vererek onun adını tabelaya yazdırdı. Son gollerden birini ise yedekten oyuna giren Amerikalı orta saha oyuncusu Alexander Shaw kaydetti.

Puan durumundaki vaziyet: Inter Miamizirve takibinde

Bu farklı galibiyet, Gerardo Martino'nun öğrencileri için puan durumundaki yerlerini sağlamlaştırmada büyük önem taşıdı:

  • Doğu Konferansı'nda 2. sıra: Inter Miami, 22 maç sonunda puanını 42'ye çıkararak Doğu Konferansı tablosunda güvenli bir şekilde 2. sırada yer alıyor;

  • Montreal alt sıralarda: 21 puana sahip Kanada kulübü ise konferansın son sırasında, yani 14. basamakta kalmaya devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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