Paxtakor'a hazırlanan sürpriz işe yaradı: Neftchi hocası galibiyet faktörlerini açıkladı

Özbekistan Kupası son 16 turunun merkez mücadelesinde Fergana'nın Neftchi kulübü, kendi sahasında ezeli rakibi Paxtakor'u 1:0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Fergana ekibinin teknik direktörü İslom Ismoilov basın toplantısına katılarak önemli galibiyetin detaylarını ve takım içindeki zorlu durumları anlattı.

Teknik direktör, Neftchi'nin kendi evinde Paxtakor'a üst üste iki kez yenilmesi nedeniyle bu maçın takım için ilkesel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ateş, ağrı ve sakatlıklar altında gerçek bir metanet

İslom Ismoilov, kadrodaki ciddi sorunlara rağmen futbolcuların gösterdiği cesareti özellikle takdir etti:

Ağrı ve grip ile geçen maç: «İlk 11'de başlayan birçok oyuncumuz şiddetli ağrı, ateş ve grip ile sahada mücadele etti. Şu anda takımın 7 futbolcusu sakat olmasına rağmen, çocuklar gerçek bir metanet ve irade sayesinde galibiyeti kopardı;

Yoldoshev'in merkezdeki sürprizi: İbrohimxalil Yoldoshev'in merkezde oynaması taktiksel bir planla ilgiliydi. Paxtakor'un tehlikeli sağ kanadını kapatmak için sol kanat oyuncularımız aynı anda sahaya sürüldü. Ne yazık ki Yoldoshev ilk yarının sonunda kas sakatlığı yaşadı;

İptal edilen gol ve ofsayt tartışması: Teknik direktör, sayılmayan gol hakkında konuşarak TV tekrarında ofsayt görünmediğini ve durumun detaylıca inceleneceğini belirtti.

«Kazanınca vali ve kadro, kaybedince teknik direktör»: Eleştirilere yanıt

Basın toplantısında teknik direktör; eleştiriler, galibiyet faktörleri ve teknik ekipteki yabancı uzmanların ayrılışı hakkındaki sorulara sert ve açık yanıtlar verdi: