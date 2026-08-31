Mourinho, Malaga maçı sonrası taraftarlara gerçek futbolu anlattı
Real Madrid, La Liga'nın 3. haftasında Santiago Bernabeu'da ağırladığı Malaga'yı 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, takımının performansı, taktiksel kontrol ve taraftarların anlaması gereken gerçek futbol felsefesi üzerine detaylı açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, ilk yarıda atılan hızlı gollerin ardından ikinci yarıda oyun temposunun düşürülmesinin planlı bir taktiksel karar olduğunu vurguladı.
«Tempoyu her artırdığımızda gol atabilirdik»: İkinci yarı ve kontrol
Jose Mourinho, oyun kontrolü ve savunma hattının hareketlerini şu şekilde değerlendirdi:
Oyun temposu ve kontrol: «İkinci yarı daha çok oyunu kontrol etmeye ve düşük tempoda oynamaya yönelikti. Malaga topa sahipmiş gibi görünse de, tempoyu her artırdığımızda 1-2 gol daha atabileceğimiz hissediliyordu», dedi teknik adam.
Gol yememek ve savunma sanatı: «Temel amacımız gol yememekti. Her zaman agresif hücum futbolu oynayamazsınız. Rakip ileri çıktığında sağlam savunma yapmayı bilmek zorundayız».
Vinicius'un geri dönüşü ve «tek takım» felsefesi
Mourinho, yıldız oyuncuların takım disiplinine uymasının önemini vurguladı:
Vinicius'tan gerçek bir fedakarlık: «Taraftarlar üst düzey futbolun ne olduğunu anlarlarsa, ikinci yarıdaki savunma disiplininden de keyif almalılar. Bugün savunma için de çalışan gerçek bir takım gördük. Vinicius topu kaybettikten sonra geri koşup savunmaya yardım etti».
Takım ruhu: «Futbol sadece güzel gollerden keyif almak değildir. Taraftarların eve 'biz bir takımız' inancıyla dönmeleri çok önemli».
3 maçta 10 gol ve 1-0'lık galibiyetlerin önemi
Sezon genelindeki gol istatistikleri hakkında konuşan hoca, başarının sırrını açıkladı:
121 gollük rekor için ne gerekli?: «Bir sezonda 121 gol atmak için hücumda üst düzey oyunculara sahip olmalısınız. Şu an üç maçta 10 gol attık».
1-0'lık skorun değeri: «Bazen 1-0 kazanacağız ve bu sonuçtan da aynı şekilde mutlu olmalıyız», diyerek sözlerini noktaladı Mourinho.
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