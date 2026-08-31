Specialized, yeni Turbo Vado elektrikli bisikletini tanıttı

·5·Teknoloji
Specialized, yeni Turbo Vado elektrikli bisikletini tanıttı

Modern şehir içi ulaşım pazarı yeni ve gelişmiş bir ürünle zenginleşti. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış Specialized markası, en yeni ve teknolojik açıdan mükemmel şehir içi elektrikli bisikleti Turbo Vado 6.0 IGH modelini tanıttı. Bu ulaşım aracı, sadece güçlü teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda sürücünün güvenliğini ve konforunu sağlayan yenilikçi fonksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı teknolojiler ve güvenlik sistemi

Yeni model, sürücüye yolda maksimum konfor sağlamak amacıyla en son elektronik sistemlerle donatılmıştır. Bisikletin gidon kısmında, temel fonksiyonları yönetmeyi çok kolaylaştıran 2,2 inçlik kullanışlı bir dokunmatik ekran yer almaktadır. Ayrıca ekranın yanında, uyumlu akıllı telefonu gidona sabitlemeye ve kablosuz şarj etmeye olanak tanıyan özel bir Quad Lock mekanizması bulunmaktadır.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiştir. Bisikletin gövdesine entegre edilen Garmin radarı, arkadan yaklaşan araçlar hakkında zamanında uyarı verir. Hırsızlığa karşı ek bir koruma olarak, sahiplerinin ulaşım aracının konumunu sürekli kontrol etmelerini sağlayan Apple Find My hizmeti desteği eklenmiştir.

Güçlü motor ve etkileyici otonomi

Teknik imkanlar açısından Specialized Turbo Vado 6.0 IGH, kendi sınıfında liderlerden biri haline geldi. Cihaz, 100 N·m tork üreten merkezi konumlu Specialized 3.1 motoruyla donatılmıştır. Bu, dik yokuşları tırmanmayı ve şehrin yoğun sokaklarında hızlı hareket etmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır.

Uzun mesafeli yolculuklar için bisiklet, 840 Wh kapasiteli bir batarya ile desteklenmiştir. Bu batarya kapasitesi, tek bir şarjla uzun mesafeler kat etmeye olanak tanır. Sonuç olarak, şehir dışı gezileri veya günlük işe gidip gelmeler daha konforlu hale gelir.

Yenilikçi şanzıman ve konfor

Modelin temel özelliklerinden biri, Enviolo Automatic otomatik şanzımanıdır. Geleneksel vites değiştiriciler yerine, burada 380% aralığında vites oranını kademesiz olarak değiştiren planet bir göbek kullanılmaktadır. Güç aktarımı ise bakım gerektirmeyen ve standart zincire göre çok daha sessiz çalışan Gates karbon kayışı ile gerçekleştirilmektedir.

Ön kısımda 90 mm hareket mesafesine sahip RockShox süspansiyon çatalı ve amortisörlü sele borusu bulunmaktadır. Fabrika ayarı olarak cihaz, ön ve arka çamurluklar ile iki adet bagaj çantasıyla donatılmıştır. Bu zengin donanım ağırlığı etkilemiş olup, elektrikli bisikletin toplam ağırlığı 32,45 kg'dır.

Bu kadar yüksek teknolojik özelliklere ve imkanlara sahip Specialized Turbo Vado 6.0 IGH modelinin Avrupa pazarındaki fiyatı 7900 Euro'dur. Bu fiyat, cihazın premium segmente ait olduğunu ve günlük ulaşımlar için en gelişmiş çözümleri sunduğunu göstermektedir.

Elektrikli BisikletSpecializedTeknolojiUlaşımGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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