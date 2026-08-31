Song Yadong, Umar Nurmagomedov hakkında sert açıklamalarda bulundu

Çinli UFC dövüşçüsü Song Yadong, Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasında Umar Nurmagomedov karşısında aldığı galibiyetten sonra duygularını paylaştı.

Yadong için bu galibiyet özel bir öneme sahip. Kendisi, Nurmagomedov'un maç öncesinde birçok kişi tarafından geleceğin şampiyonu olarak görüldüğünü belirtti.

«Bu hayatımdaki en iyi an»

Maçtan sonra Song Yadong, galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

«Kendimi harika hissediyorum. Bu hayatımdaki en iyi an.»

Çinli dövüşçü, Nurmagomedov'un güçlü yönlerine de dikkat çekti.

Ona göre, Rus sporcunun grappling becerisi üst düzeydeydi ve birçok kişi onu gelecekteki şampiyonluk unvanı için ana adaylardan biri olarak görüyordu.

«Herkes onu en iyi dövüşçü olarak görüyordu»

Yadong, rakibine verilen yüksek övgüleri de hatırlattı.

Şunları vurguladı:

Nurmagomedov güçlü bir dövüşçü olarak kabul ediliyordu;

grappling yeteneği yüksek değerlendiriliyordu;

birçok kişi onu geleceğin şampiyonu olarak görüyordu;

ancak maçın sonucu Yadong'un lehine bitti.

«Grappling'i çok güçlü, herkes onu geleceğin şampiyonu olarak biliyordu. Ne olduğunu gördünüz mü? Onu nakavt ettim.»

Yadong için önemli bir zafer

Umar Nurmagomedov üzerine kazanılan zafer, Song Yadong'un kariyerinde önemli bir sonuç oldu.

Özellikle maçın nakavtla bitmesi, Çinli sporcunun galibiyetini daha da etkileyici kıldı.

Yadong'un maç sonrası açıklamalarından, sadece galibiyetten memnun olmadığı, aynı zamanda yüksek profilli bir rakibi mağlup etmekten büyük tatmin duyduğu anlaşılıyor.

Artık Yadong'un önünde yeni hedefler var

Nurmagomedov karşısında alınan galibiyet, Çinli dövüşçü için yeni kapılar açabilir.

Yadong'un kendisi de bu sonucu kariyerinin en parlak anlarından biri olarak değerlendirdi.

Song Yadong, Şanghay'daki maçtan sonra kendini «harika» hissettiğini söyledi ve birçok kişinin şampiyonluk adayı olarak gördüğü Umar Nurmagomedov'u nakavt ettiğini bir kez daha vurguladı.