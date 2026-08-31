Bobur Qurbonov tam bir maçın ardından mağlup oldu (video)

·2·Spor
Bobur Qurbonov tam bir maçın ardından mağlup oldu (video)

Özbek boksör Bobur Qurbonov, profesyonel ringdeki bir sonraki maçına çıktı. Vatandaşımızın rakibi Ilnar Ishimbayev oldu.

Beklenen karşılaşma tam sürdü ve kazanan boksör nakavt veya teknik nakavtla değil, hakem kararıyla belirlendi.

Qurbonov maçı tamamladı

Bobur Qurbonov ile Ilnar Ishimbayev arasındaki mücadele, planlanan tüm rauntlar boyunca devam etti.

Maçın sonunda hakemler puanları hesaplayarak galibiyeti Ishimbayev'e verdi.

Sonuç:

Boksör

Sonuç

Bobur Qurbonov

Mağlubiyet

Ilnar Ishimbayev

Galibiyet

Maç sonucu

Hakem kararı

Maç süresi

Tam rauntlar

Kazanan puan hesabıyla belirlendi

Maç boyunca her iki boksör de yeteneklerini sergiledi. Ancak nihai skorda hakemler tarafından Ishimbayev üstün bulundu.

Bobur Qurbonov maçı sonuna kadar sürdürdü ancak hakem kararı lehine çıkmadı.

Şimdi Qurbonov'u yeni bir maç bekliyor

Bu mağlubiyetten sonra Bobur Qurbonov için temel görev, maçtaki hataları analiz edip bir sonraki mücadeleye hazırlanmaktır.

Profesyonel boksta bir maçtaki mağlubiyet kariyerin sonu anlamına gelmez. Aksine, sporcu için bir sonraki maçta kendini yeniden kanıtlama fırsatı doğar.

Bobur Qurbonov, tam süren maçta Ilnar Ishimbayev'e puan farkıyla mağlup oldu.

BoksBobur QurbonovIlnar IshimbayevProfesyonel BoksDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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