Azizyan, Guskov'un Ankalayev ile maçının perde arkasını açıkladı

UFC hafif ağır sıklet kategorisinde ülkemizi temsil eden Bogdan Guskov'un («Sarevich») antrenörü Gor Azizyan, öğrencisinin Magomed Ankalayev'e karşı yaptığı maç hakkında sert ve açık bir açıklamada bulundu. Tanınmış uzman, Sport24'e verdiği röportajda, Bogdan'ın 5. raunttaki teknik nakavta rağmen bu mağlubiyetten utanmaması gerektiğini, aksine gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, sıralamada 10. sırada yer alan Guskov, kısa süreli bir bildirimle (short notice) divizyonun 1 numaralı adayı Ankalayev'e karşı 5 rauntluk zorlu bir maça çıkmayı kabul etmişti.

«Herkesin korktuğu anda o risk aldı»: Azizyan'dan sert yorumlar

Gor Azizyan, Guskov'un kahramanlığı ve maç sırasındaki durum hakkında şunları ifade etti:

Ligi kurtaran cesaret: «Mağlubiyetin nedenlerini biliyoruz ancak şu an açıklayamam. Maç sırasında beklenmedik bir darbe aldığınızda tüm planlar değişir. Bogdan 10. sıradayken, herkes Ankalayev'den kaçarken o risk aldı. İyi para kazandı, sözleşmesini yeniledi. Hatta UFC ona borçlu, çünkü promosyonu zor bir durumdan kurtardı. Utanmayacak kadar onurlu bir maç çıkardı», dedi antrenör.

Neden sağ el çalışmadı?: Maç sırasında Bogdan'ın belirli fiziksel sorunlar yaşadığı, boğma hamlesi ve sağ eldeki ana darbelerin planlandığı gibi gitmediği, ancak buna sakin yaklaştıkları belirtildi.

«Ankalayev yere yatmak yerine bir şeyler göstermeliydi»

Antrenör, Bogdan'ın daha fazla risk alması gerektiğine dair eleştirilere sert yanıt verdi: