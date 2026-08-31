Mujibillo Tursunov Yakutsk'ta Rus boksörü mağlup etti

Rusya Federasyonu'nun Yakutsk şehrindeki «Triumph Sports Complex»te IBA tarafından düzenlenen profesyonel boks gecesi kapsamında Özbek sporcu Mujibillo Tursunov bir sonraki maçına çıktı.

Vatandaşımızın rakibi Rus Pavel Fyodorov oldu. Maç sonunda hakem kararı Tursunov lehine sonuçlandı.

Tursunov puan farkıyla kazandı

Mujibillo Tursunov ile Pavel Fyodorov arasındaki mücadele belirlenen rauntlar boyunca sürdü.

Maç sonucu:

Mujibillo Tursunov — kazanan;

Pavel Fyodorov — kaybeden;

galibiyet yöntemi — hakem kararı, puanla ;

organizasyon — IBA profesyonel boks gecesi ;

yer — Yakutsk, Rusya.

Böylece Özbek boksör, Rusya'daki uluslararası profesyonel boks gecesini galibiyetle noktaladı.

Rakip — Rus Pavel Fyodorov

Tursunov'un bu seferki rakibi ev sahibi ülke temsilcisi Pavel Fyodorov oldu.

Maçta her iki boksör de belirlenen süre boyunca ringde mücadele etti. Sonuç olarak hakemler puanları hesaplayarak galibiyeti Özbek sporcuya verdi.

Mujibillo Tursunov, Yakutsk'taki maçta puanla üstünlük sağlayarak profesyonel bokstaki bir sonraki galibiyetini kaydetti.

Özbekistan temsilcisinden bir zafer daha

IBA turnuvalarındaki her maç, uluslararası arenada deneyim kazanmak ve sıralamada yükselmek için büyük önem taşıyor.

Tursunov'un Rus rakibine karşı aldığı galibiyet, profesyonel kariyerindeki önemli sonuçlardan biri oldu.

Şimdi boksseverler Mujibillo Tursunov'un bir sonraki maçını ve profesyonel ringdeki adımlarını bekliyor.

Yakutsk'taki IBA gecesinde Özbekistan'ı temsil eden Mujibillo Tursunov ringden galibiyetle ayrıldı.