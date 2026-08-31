Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı leke sorunu devam ediyor

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunun sahipleri, ekranla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. OLED panelde beliren kırmızımsı lekeleri gidermeyi amaçlayan özel bir yazılım güncellemesi yayınlanmasına rağmen sorun tam olarak çözülmedi. ixbt.com'a göre, kullanıcıların çoğu cihazı güncelledikten sonra bile ekrandaki kusurların devam ettiğinden şikayetçi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta bu durum, cihazın donanımındaki bir arıza veya OLED ekranın aşırı ısınması ya da yıpranması olarak değerlendirilmişti. Ancak Temmuz ayında şirket, bunun bir arıza olmadığını belirterek durumu özel bir fonksiyonun çalışma özellikleri ile açıklamıştı. Güney Koreli teknoloji devi, kırmızı, yeşil ve mavi renk dengesindeki hatayı yazılımsal olarak düzeltme sözü vermiş ve ilgili güncellemeyi sunmuştu.

Güncelleme sonuçları ve kullanıcı itirazları

Ancak pratikte durum beklendiği gibi olumlu yönde değişmedi. Bazı kullanıcılar, ekranın merkezindeki kırmızımsı tonun devam ettiğini belirtiyor. Diğer bir kullanıcı grubu ise güncellemeden sonra merkezdeki lekenin biraz azaldığını, ancak bunun yerine ekranın kenarlarında kırmızı çerçeveler oluştuğundan şikayetçi.

Sorunu gidermek amacıyla servis merkezlerine başvuran müşteriler de beklenmedik durumlarla karşılaştı. Bazı durumlarda, renkleri manuel kalibrasyon işleminden sonra ekranın üst kısmında küçük noktasal lekeler veya üst ve alt kenarlarda tekrar kızarıklıklar oluştuğu kaydedildi.

Samsung'un aldığı önlemler

Başarısız olan yazılım düzeltmelerinden sonra şirket, müşterilere ek çözümler sunuyor. Özellikle kullanıcıların Samsung Members veya Device Care uygulamaları aracılığıyla renkleri kendilerinin manuel olarak ayarlayabilecekleri belirtildi. Ayrıca, sorunu çözülemeyen bazı müşterilere servis merkezlerinde ekranları ücretsiz değiştirme önlemleri de alınıyor.

Uzmanlara göre, amiral gemisi cihazlardaki bu tür hassas teknik kusurlar markanın itibarına zarar verebilir. Şimdilik Samsung, ortaya çıkan yeni şikayetler hakkında ek bir açıklama yapmadı, ancak kullanıcılar ekranlardaki kusurları gidermek için daha etkili bir çözüm bekliyor.