Kameralar artık tanıyamıyor: Yapay zekayı yanıltan «akıllı» tişört geliştirildi

Modern dünyada yapay zeka tabanlı gözetim sistemlerinin hızla geliştiği bir dönemde, Alman tasarımcı Simon Weckert teknoloji dünyasını şaşırtan sıra dışı bir buluş sundu. Bilgisayarlı görü algoritmalarının insan vücudunu tespit etmesini engelleyen özel bir «dijital kamuflaj» tişörtü geliştirdi.

Bu proje, Ağustos 2026'da Berlin'in işlek Kottbusser-Tor meydanında yapay zeka tabanlı video gözetim sisteminin deneme amaçlı devreye alınmasının ardından uygulamaya konuldu.

«Görsel gürültü» etkisi: Kameralar insanı neden tanıyamıyor?

Özel kıyafet, insanı insan gözü için değil, tam olarak güvenlik kameralarının arkasındaki sinir ağları için «görünmez» ve yanıltıcı kılıyor:

Bilgisayarlı görünün zayıflığı: Yapay zeka, insanı bir bütün olarak algılamaz; bunun yerine baş, omuz silüeti, vücut oranları ve kontur bütünlüğü gibi istatistiksel görsel işaretlere dayanır;

Desen ve renk sentezi: Tişört üzerindeki canlı renk geçişleri ve kesişen geometrik şekiller, algoritma için güçlü bir «görsel gürültü» oluşturur. Sonuç olarak sinir ağı, görüntüdeki parçaları bütün bir insan vücudu olarak birleştiremez ve hata yapar;

İnsan için sıradan bir desen: İnsan gözü için bu, sadece modern, soyut ve canlı tasarıma sahip sıradan bir tekstil ürünü gibi görünür.

Yapay zeka tabanlı video gözetim sistemlerini yanıltmak ve insanı «görünmez» kılmak için tasarlanmış canlı soyut desenli tişört. Fotoğraf: © Simon Weckert

Yapay zekaya karşı yapay zeka: Desen nasıl oluşturuldu?

Tasarımcı, bu «kamuflajı» yaratırken yapay zekanın kendisini bir araç olarak kullandı: