Lamine Yamal Avrupa futbolunda yeni bir rekor kırdı

·33·Spor
Lamine Yamal Avrupa futbolunda yeni bir rekor kırdı

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Rayo Vallecano karşısında aldığı sonuçla Avrupa'nın beş büyük liginde yeni bir rekor kırdı. Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sergilediği üstün performansla Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi günümüzün en iyi golcülerinin kariyer başlangıçlarındaki istatistiklerini geride bırakmayı başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rayo Vallecano karşısında alınan 5:2'lik farklı galibiyette Yamal, rakip fileleri iki kez havalandırarak Katalan ekibindeki resmi gol sayısını 51'e çıkardı. Bu sonuçla birlikte Avrupa'nın ilk 5 ligi tarihinde 50 gol barajına ulaşan en genç futbolcu oldu. Kulüp basın biriminin onayına göre, bu başarıya 19 yaş 49 günlükken ulaştı.

Rekortmenler yarışında yeni lider

Yamal'ın bu istatistiği futbol dünyasını şaşkına çeviriyor çünkü modern futbolun en güçlü golcülerini bile geride bıraktı. Daha önce bu rekor Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé'ye aitti. Fransız golcü 50. golünü 19 yaş 241 günlükken atarken, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland bu baraja 20 yaş 196 günlükken ulaşmıştı.

Ayrıca Barcelona'nın efsanevi isimleri de bu konuda genç İspanyol'un gerisinde kaldı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 50. golünü 21 yaşında atarken, kulübün bir diğer efsanesi Josep Escola bu başarıyı 20 yaşında kaydetmişti. Yamal'ın bu gol hızı, sadece yetenekli değil aynı zamanda istikrarlı bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor.

Unutulmaz bir gece ve akıllarda kalan goller

Rayo Vallecano maçında Yamal, parlak yeteneğini tam anlamıyla sergiledi. Karşılaşmanın 21. dakikasında sağ kanattan merkeze kat ederek sol ayağıyla topu köşeye gönderdi ve perdeyi açtı. Bu vuruş, taraftarlara Lionel Messi'nin attığı golleri hatırlattı. Maçın sonunda bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti perçinledi.

Uzmanlara göre Lamine Yamal'ın bu seviyedeki oyunu, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının habercisi. Barcelona formasıyla yaptığı her hareket, sadece takımın başarısını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dünya futbol tarihine yeni sayfalar ekliyor.

Lamine YamalBarcelonaRayo VallecanoKylian MbappéLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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