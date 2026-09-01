Tarihi zafer: Özbekistan kürek sporunda ilk kez dünya şampiyonu oldu

·0·Spor
Tarihi zafer: Özbekistan kürek sporunda ilk kez dünya şampiyonu oldu

Özbekistanlı Şahzod Nurmatov ve Sobir Safaroliyev, kürek dünya şampiyonasında tarihi bir sonuca imza attı. Amsterdam'da düzenlenen turnuvanın hafif sıklet çiftler — LM2x kategorisinde altın madalya kazandılar. Bu gelişme, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi tarafından duyuruldu.

Özbekistanlı sporcular final yarışında Almanya ve ABD temsilcilerini geride bırakarak birinci oldular. Alman sporcular gümüş, ABD'li sporcular ise bronz madalya kazandı.

Bu zafer, Özbekistan kürek sporu tarihinde büyükler kategorisindeki dünya şampiyonasında kazanılan ilk altın madalya oldu.

Şahzod Nurmatov ve Sobir Safaroliyev, tarihi zaferlerini Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümüne ithaf ettiklerini belirttiler.

İki Özbek kürekçi madalyalarını ısırarak bayrakla zaferi kutluyor.
ÖzbekistanKürekDünya ŞampiyonasıSporAmsterdam
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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