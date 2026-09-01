Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)

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Meksika'daki 21 boğalı festivalde bir kişi hayatını kaybetti (video)

Meksika'nın Tlaxcala eyaletindeki Huamantla şehrinde her yıl düzenlenen "Huamantlada" boğa koşusu etkinliği sırasında 29 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. Sokaklara 21 dövüş boğasının salınmasının ardından dokuz kişi daha yaralandı. Konuyla ilgili bilgiyi "Incidentia" paylaştı.

Olayın detayları

Festival sırasında ağırlıkları 400 ile 500 kilogram arasında değişen 21 dövüş boğası sokaklara salındı. Hayvanlar aynı anda birkaç sokaktan farklı yönlere doğru bırakıldı. Kaynağa göre bu, "Huamantlada"da son sekiz yıl içinde ölümle sonuçlanan ilk vaka oldu.

Olay yerinden alınan videolarda kaotik durumlar yansıdı: insanlar boğalardan kaçtı, seyirciler bariyerlerin üzerine çıktı ve yerde yaralı bir kişi yatıyordu.

Kurban ve yaralılar

Hayatını kaybeden 29 yaşındaki erkek, Huamantla belediyesinde doğmuştu. Eyalet Sağlık Sekreterliği'nin açıklamasına göre, adam boğadan kaçmaya çalışırken düştü ve ardından hayvan ona saldırdı. Boğanın boynuz darbesi sonucunda ağır kafa travması, göğüs kafesi yaralanması ve sol akciğerinin delinmesi durumlarıyla karşı karşıya kaldı.

Toplam dokuz yaralı Huamantla Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Bunlardan ikisinin durumu ağır: 57 yaşındaki bir erkek kafatası kırığıyla hastaneye yatırıldı ve Mexico City'ye sevk edilmesi planlanıyor. Ayrıca Puebla şehrinde yaşayan 24 yaşındaki bir ABD vatandaşı da boğa boynuzu darbesiyle yaralandı. Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi. Ayrıca koşu sırasında bir köpek de boğa boynuzundan yaralandı.

Yetkililerin ve sağlık hizmetlerinin tepkisi

Eyalet Sağlık Sekreteri Rigoberto Zamudio Meneses, bu olayı son yılların en karmaşık tıbbi nöbetlerinden biri olarak değerlendirdi. Boğaların salınmasından sadece bir buçuk dakika sonra ilk acil tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtti.

Yerel yönetim, etkinlikteki katılımcı sayısının ve güvenlik kurallarındaki bazı ihlallerin organizatörlerin kontrol kapasitesini aştığını kabul etti. Belediye raporunda şu ifadeler yer aldı:

«Katılımcı sayısı ve bazı kurallara uyulmaması, kontrol imkanlarımızı aştı».

MeksikaHuamantladaBoğa KoşusuTlaxcalaKaza
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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