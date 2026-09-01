Chelsea ve Manchester City, Enzo Fernández transferi için görüşüyor

·3·Spor
Chelsea ve Manchester City, Enzo Fernández transferi için görüşüyor

İngiltere Premier Lig'in iki dev kulübü Chelsea ve Manchester City, orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in transferi için aktif görüşmelere başladı. Goal.com'un haberine göre, bu anlaşmanın bedeli 135 milyon Euro'yu bulabilir ve taraflar şu anda mali şartları detaylı bir şekilde müzakere ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Arjantinli futbolcu kişisel olarak bu transfere onay verdi ve kariyerine Manchester City formasıyla devam etmeye hazır olduğunu belirtti. 2001 doğumlu yetenekli orta saha oyuncusu, mevcut takımında kilit isimlerden biri haline gelmişti.

Enzo Fernández'in kariyeri ve başarıları

Enzo Fernández, Ocak 2023'te Portekiz'in Benfica kulübünden Chelsea'ye transfer olmuştu. O dönemde Londra ekibi, oyuncu için 121 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Chelsea formasıyla toplam 169 maça çıkan oyuncu, 31 gol kaydetti.

Paris ve Londra takımları arasındaki maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, kariyeri boyunca kulüp düzeyinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Sahadaki hareketliliği ve oyun kurma yeteneği, Pep Guardiola'nın ilgisini çekmiş görünüyor.

Uluslararası arenada da büyük başarılara imza atan Enzo, Arjantin milli takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası finalinde de sahaya çıkarak milli takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, İngiliz futbol tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olacak. Henüz her iki kulüpten de resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, görüşmelerin hızla devam etmesi anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

ChelseaManchester CityEnzo FernándezTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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